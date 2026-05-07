مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-5-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 7-5-2026 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى مباريات إياب الدور نصف النهائي في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب منافسات في الدوري السعودي والدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش / غزل المحلة – 5 مساء

حرس الحدود / زد – 8 مساء

البنك الأهلي / الإسماعيلي – 8 مساء



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس / شاختار دونيتسك – 10 مساء - beIN Sports HD 4

ستراسبورج / رايو فاليكانو – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أستون فيلا / نوتينجهام فورست – 10 مساء – beIN Sports HD 1

فرايبورج / سبورتينج براجا – 10 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الشباب / النصر – 9 مساء – قناة Thmanyah



