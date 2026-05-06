مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-5-2026 .. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الأربعاء، إلى مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات، يتصدرها الصدام المرتقب بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا وحاسمًا لتحديد أحد طرفي النهائي.

وتُقام المباراة على ملعب “أليانز أرينا”، وسط ترقب كبير لمواجهة من العيار الثقيل بين عملاق الكرة الألمانية ونظيره الفرنسي، خاصة في ظل تواجد كوكبة من النجوم يتقدمهم عثمان ديمبيلي، الذي يعول عليه باريس كثيرًا في حسم المواجهة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

* بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان – الساعة 10:00 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 1

مباريات قوية في الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي للمحترفين، تتواصل المنافسات بمواجهة مهمة تجمع بين الأهلي السعودي والفتح، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

* الأهلي × الفتح – الساعة 9:00 مساءً – عبر قناة Thmanyah

الإمارات.. ثلاث مواجهات مرتقبة

كما يشهد الدوري الإماراتي إقامة ثلاث مباريات قوية، في ظل صراع مشتعل على المراكز المتقدمة:

* الوحدة × الوصل – 5:50 مساءً

* شباب الأهلي × النصر – 7:45 مساءً

* الشارقة × العين – 7:45 مساءً