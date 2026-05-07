تشغيل المرحلة الأولى.. إقبال المواطنين على استقلال مونوريل شرق النيل|شاهد

شهد مونوريل شرق النيل إقبالًا متزايدًا من المواطنين منذ تشغيل المرحلة الأولى للمشروع، التي تربط بين محطة المشير طنطاوي بمدينة نصر ومحطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الإقبال على استخدام وسيلة النقل الحديثة التي توفر الوقت وتتميز بالراحة والأمان.

حركة كثيفة من الركاب

ورصدت محطات المونوريل حركة كثيفة من الركاب، خاصة من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والطلاب والمترددين على القاهرة الجديدة، وسط انتظام كبير في حركة التشغيل وتواجد فرق التشغيل وخدمة العملاء داخل المحطات لتسهيل تنقل المواطنين.

وأكد عدد من الركاب أن المونوريل ساهم في تقليل زمن الرحلات مقارنة بوسائل النقل التقليدية، إلى جانب كونه وسيلة نقل نظيفة وصديقة للبيئة، مشيدين بمستوى المحطات والقطارات الحديثة والخدمات المقدمة داخل المشروع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد وزارة النقل لتشغيل المرحلة الثانية من المشروع حتى محطة الاستاد بمدينة نصر خلال الشهر المقبل، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر وربط المدن الجديدة بشبكة نقل متطورة وحديثة.

https://www.facebook.com/share/r/1Bk3moMM6s/