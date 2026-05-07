شوقي غريب: مشاركة بيزيرا أساسيًا كانت الحل لتفادي أزمة التبديلات

تحدث شوقي غريب، نجم غزل المحلة والكرة المصرية السابق، عن مشاركة خوان بيزيرا لاعب الزمالك في لقاء سموحة الأخير وخروجه مصاباً.

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه لو كان في موقع المدير الفني معتمد جمال، كان سيبدأ باللاعب خوان بيزيرا أو يستبعده تمامًا من التشكيل.

وأوضح: "وجهة نظري أن مشاركة اللاعب منذ البداية أفضل، لأنه إذا تعرض للإصابة سيتم إجراء تبديل واحد فقط، أما في حالة جلوسه على مقاعد البدلاء ثم الدفع به وتعرضه للإصابة، فإن الفريق سيخسر تبديلين في تبديل واحد".

وأشار غريب إلى أن مثل هذه القرارات الفنية تتطلب حسابات دقيقة، خاصة في المباريات الصعبة التي قد تحسمها تفاصيل صغيرة مثل إدارة التبديلات بالشكل الأمثل.