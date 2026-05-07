فاروق جعفر: الشحات غير شكل الأهلي.. والفريق يحتاج مهاجم سوبر

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن تحسن أداء الأهلي في الفترة الأخيرة يعود بشكل كبير للاعتماد على عناصر الخبرة داخل الفريق.

وقال جعفر، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الاعتماد على اللاعب حسين الشحات كان له تأثير واضح على شكل الفريق داخل الملعب، مؤكدًا أن خبرته الطويلة في الدوري المصري صنعت الفارق.

وأضاف أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على إنهاء الموسم بشكل قوي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق ما زال بحاجة للتعاقد مع مهاجم صريح.

وأشار جعفر إلى أن كثرة النجوم داخل الفريق قد تخلق أحيانًا ضغطًا على الجهاز الفني والجماهير، موضحًا أن الأهلي ما زال في حاجة إلى “مهاجم سوبر” قادر على تعويض غياب أو تراجع دور المهاجم الحالي وسام أبو علي.