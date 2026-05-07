أحمد فوزي: صفقة انتقال زيزو للأهلي "كيدية".. والمدرب المحلي لا يصلح للأحمر

أكد أحمد فوزي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، أن صفقة انتقال أحمد سيد زيزو من الزمالك إلى الأهلي في بداية الموسم الجاري ، عبارة عن صفقة كيدية في المقام الأول.

وقال أحمد فوزي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :



زيزو لم يقدم الأداء المنتظر مع الأهلي حتى الآن ، وبالتأكيد فالفريق لم يحقق الاستفادة الفنية الكاملة منه ، ورغم قيمته الفنية الكبيرة إلا أنني أرى أن هذه الصفقة جماهيرية في المقام الأول.

وتابع: لابد من رحيل الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي عن منصبه بنهاية الموسم الجاري ، حتى بعد فوزه على الزمالك بثلاثية في مباراة القمة ، فالفريق فقد هويته تحت قيادته وودع دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر واقترب من خسارة لقب الدوري الممتاز ، لكنني أرفض الاستعانة بمدرب محلي لخلافة توروب ، ولابد من التعاقد مع مدير فني أجنبي على أعلى مستوى.