رئيس هيئة الاستعلامات يزور مستشفى 57357 ويشيد بدورها الإنساني

زار السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وكان في استقباله الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة (57357) والمدير العام للمستشفى والذى اصطحب السفير علاء يوسف في جوله تفقدية داخل عدد من أقسام المستشفى، اطلع خلالها على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تشخيص وعلاج الأورام.

كما استمع إلى شرح مفصل حول منظومة العمل وجهود الأطقم الطبية في تقديم رعاية صحية متكاملة للأطفال المرضى وفق أعلى المعايير الدولية.

نموذج رائد للعمل الطبي في مصر والمنطقة العربية

وأشاد السفير علاء يوسف بالدور الذي تقوم به مستشفى 57357 والتى تعد نموذجا رائدا للعمل الطبي في مصر والمنطقة العربية، حيث نجحت منذ تأسيسها في تقديم خدمات علاجية متكاملة ومجانية للأطفال مرضى السرطان وفق أعلى المعايير العالمية، معتمدة على منظومة متطورة تجمع بين الكفاءة الطبية والبحث العلمي والرعاية النفسية والاجتماعية، حتى أصبحت المستشفى رمزا للأمل والعطاء، بما تقدمه من جهود مخلصة لرسم البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم، فضلًا عن دورها البارز في ترسيخ ثقافة التكافل المجتمعي والعمل الخيري المستدام.

كما حرص السفير علاء يوسف على لقاء عدد من الأطفال المرضى وأسرهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدا أهمية تضافر الجهود المجتمعية لدعم هذه الصروح الطبية، وتعزيز استدامة خدماتها، في اطار الاهمية التى توليها الدولة لتوفير العلاج والرعاية الطبية للمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن دعم مؤسسات العمل الخيري والطبي يأتي في صميم المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية تسليط الضوء إعلاميا على هذه النماذج الناجحة لنشر الوعي بدورها وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعمها.

وشملت الجولة تفقد عدد من الوحدات المتخصصة، من بينها الصيدلة الاكلينيكية، ومعامل التركيبات الدوائية، ووحدات العلاج المختلفة، وقسم البحث العلمي، ومركز المعلومات، فضلا عن وحدة علاج اليوم الواحد وورشة العلاج بالفن، إضافة إلى زيارة غرف الأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما التقى مع عدد من الصيادلة من الدول العربية الشقيقة الذين يتلقون تدريبهم بمستشفى 57357 باعتبارها المستشفى الوحيد في المنطقة المعتمده من المنظمة الامريكية المعنية باعتماد صيادلة المستشفيات (ASHP ).