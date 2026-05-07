أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل 6990 جنيهًا

استعرض برنامج صباح البلد أسعار المعدن الأصفر، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مايو 2026 حالة من الاستقرار في بداية التعاملات داخل الأسواق المصرية، بعد الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار.

وواصل الذهب تحقيق مكاسب قوية منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستوياتها في يناير الماضي، مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الذهب وارتفاع سعر الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7988 جنيهًا.

عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6990 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فيما تتراوح المصنعية بين 100 و150 جنيهًا للجرام.

عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5991 جنيهًا.

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55920 جنيهًا دون إضافة المصنعية.

مكاسب الذهب منذ بداية العام

حقق الذهب ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2026، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 5880 جنيهًا في يناير إلى 6990 جنيهًا حاليًا، بزيادة بلغت 1110 جنيهات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

ويرى متابعون أن استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يدعمان بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة، مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة.