أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

واصلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 07 مايو 2026 استقرارها عند نفس معدلاتها الأخيرة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده المعدن الأصفر مؤخرًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب والسبائك وفقًا لشعبة الذهب:

أسعار الذهب في مصر اليوم (بدون مصنعية أو دمغة):

عيار 24: نحو 7988 جنيهًا.

عيار 21: نحو 6990 جنيهًا.

عيار 18: استقر عند 5991 جنيهًا.

الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): حوالي 55920 جنيهًا.

وتختلف الأسعار داخل محلات الصاغة حسب قيمة المصنعية، والتي تتراوح ما بين 50 إلى 200 جنيه للجرام الواحد وفقًا للتصميم والمكان.

سعر الذهب عالميًا اليوم:

سجلت أونصة الذهب مستويات قريبة من 4698 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية:

سبيكة 1 جرام: 7997 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 19992 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 39985 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 79970 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 159940 جنيهًا.

سبيكة 50 جرامًا: 399850 جنيهًا.

ما هو سعر المصنعية؟

المصنعية في مصر هي القيمة المضافة على سعر جرام الذهب الخام مقابل تشكيل المشغولات الذهبية.

وتتراوح عادة بين 50 إلى 200 جنيه للجرام، وتختلف حسب التصميم ونوع المشغولات والمحل، وتتميز السبائك الذهبية بانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وتظل أسعار الذهب مرتبطة بعدة عوامل أبرزها السعر العالمي للأوقية، وحركة الدولار، وحجم الطلب المحلي، مما يجعلها عرضة للتغير المستمر على مدار اليوم.