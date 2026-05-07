قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بأي معاهدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية
أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟
الإخوان والقاعدة وداعش.. واشنطن تعلن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب
أمير هشام: ممدوح عباس كان مجهز "شنطة فلوس" للاعبي الزمالك في لقاء القمة
فرج عامر: لو الدوري مش للأهلي أتمناه للزمالك وليس بيراميدز
استقرار نسبي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7 مايو 2026
ظاهرة جوية وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الحماية المدنية تخمد نيران حريق هائل بمصنع قطن في الغربية.. صور
دعاء الرزق في جوف الليل قبل الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة لتيسير حياتك
مسؤولون أمريكيون: نتوقع رد إيران في غضون 48 ساعة
القضية الأكثر جدلا.. روسيا ترفع السرية عن وثائق متعلقة بانتحا ر هتلر
أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

الذهب
الذهب
عادل نصار

واصلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 07 مايو 2026 استقرارها عند نفس معدلاتها الأخيرة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده المعدن الأصفر مؤخرًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب والسبائك وفقًا لشعبة الذهب:

أسعار الذهب في مصر اليوم (بدون مصنعية أو دمغة):

عيار 24: نحو 7988 جنيهًا.

عيار 21: نحو 6990 جنيهًا.

عيار 18: استقر عند 5991 جنيهًا.

الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): حوالي 55920 جنيهًا.

وتختلف الأسعار داخل محلات الصاغة حسب قيمة المصنعية، والتي تتراوح ما بين 50 إلى 200 جنيه للجرام الواحد وفقًا للتصميم والمكان.

سعر الذهب عالميًا اليوم:

سجلت أونصة الذهب مستويات قريبة من 4698 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية:

سبيكة 1 جرام: 7997 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 19992 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 39985 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 79970 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 159940 جنيهًا.

سبيكة 50 جرامًا: 399850 جنيهًا.

ما هو سعر المصنعية؟

المصنعية في مصر هي القيمة المضافة على سعر جرام الذهب الخام مقابل تشكيل المشغولات الذهبية.

وتتراوح عادة بين 50 إلى 200 جنيه للجرام، وتختلف حسب التصميم ونوع المشغولات والمحل، وتتميز السبائك الذهبية بانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وتظل أسعار الذهب مرتبطة بعدة عوامل أبرزها السعر العالمي للأوقية، وحركة الدولار، وحجم الطلب المحلي، مما يجعلها عرضة للتغير المستمر على مدار اليوم.

الذهب أسعار الذهب الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

وزير الصحة

مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا

ترشيحاتنا

الزمالك

أمير هشام يكشف عدم صرف رواتب موظفي الزمالك خلال الشهرين الماضيين

زيزو

أحمد فوزي: صفقة انتقال زيزو للأهلي "كيدية".. والمدرب المحلي لا يصلح للأحمر

ممدوح عباس

أمير هشام: ممدوح عباس رصد مكافآت كبيرة للاعبي الزمالك

بالصور

أسعار فورد فوكس موديل 2021 المستعملة في مصر

فورد فوكس
فورد فوكس
فورد فوكس

ليس مجرد إرهاق.. 8 علامات صامتة لمرض السكري عند النساء

علامات صامتة لمرض السكري عند النساء
علامات صامتة لمرض السكري عند النساء
علامات صامتة لمرض السكري عند النساء

قبل طرحها محليا.. مواصفات جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليا

جيلي جالاكسي
جيلي جالاكسي
جيلي جالاكسي

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟
قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟
قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد