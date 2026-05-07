سعر فستان إلهام شاهين يثير الجدل.. شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال حضورها إحدى المناسبات الرسمية.

إلهام شاهين ظهرت مرتدية فستانا متوسط الطول، نصف كم، واتسم التصميم باللون البينك المزين بنقوشات الورد المبهجة.

قد حمل فستان إلهام شاهين توقيع دار الأزياء العالميةDolce&gabbana،فيما بلغ سعر التصميم 20 ألف جنيه بعد الخصم مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

وانتعلت إلهام شاهين حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ، وارتدت مع حقيبة يد بنفس نقوشات الفستان، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.