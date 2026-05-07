الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المعدات الزراعية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة ميدانية موسعة شملت ثلاثة من كبرى القلاع الصناعية في العاصمة "مينسك"، لبحث خطوات عملية لتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر.

وعقد الوزير جلسات عمل مع إدارات شركات MTZ للجرارات وMAZ للشاحنات والحافلات، ضمن سلسلة لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات البيلاروسية، شملت أيضًا شركات Oleonafta القابضة، وMareven Food، وAMKODOR المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة.

مصنع مينسك للجرارات

واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع مينسك للجرارات  (MTZ)، حيث تفقد خطوط الإنتاج والآليات الحديثة في اللحام والدهان واختبارات الجودة للجرارات التي تتراوح قدرتها بين 80 إلى 350 حصانًا، والتي تعد علامة تجارية رائدة منتشرة في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تستهدف الانتقال من مرحلة الاستيراد إلى التصنيع المشترك، معلنًا الاتفاق على بدء دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعي مشترك مع شركة MTZ، يهدف إلى توطين صناعة الجرارات والمعدات الزراعية الثقيلة بنسبة مكون محلي مرتفعة، على أن يكون هذا المجمع قاعدة للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر.

وأضاف الدكتور فريد: "نستهدف أن تصبح مصر مركز لوجسيتي إقليمي لخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وإعادة التصدير، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة".

وفي سياق متصل، تفقد الوزير مصنع شركة MAZ، الرائدة في صناعة الشاحنات والحافلات والمقطورات، حيث تم بحث فرص إنشاء خطوط إنتاج وتجميع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق المجاورة، بما يسهم في تطوير أسطول النقل ودعم قطاع المعدات الهندسية.

من جانبه، قال سيرجي أفيرين، مدير عام مصنع مينسك للجرارات، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر، مشيرًا إلى أن جرارات MTZ تعمل في الأراضي المصرية منذ عقود.

وأضاف أن إنشاء خط تجميع أو مصنع مشترك في مصر يمثل أولوية استراتيجية للشركة للتغلب على تحديات سلاسل الإمداد والتوسع في السوق الأفريقية الواعدة.

وفي جولة بمصنع مينسك للألبان رقم 1، اطلع الوزير على أحدث تقنيات البسترة وإنتاج الأجبان والزبدة ومنتجات اللاكتوز. كما وناقش الوزير مع مسئولي شركة مينسك للألبان مقترح إنشاء مشروع مشترك في مصر لإنتاج الألبان المجففة للأغراض الصناعية وألبان الأطفال، مع الاستفادة من المواد الخام المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأوضح الوزير أن هذه الزيارات تأتي ضمن رؤية شاملة تشمل أيضاً منتدى أعمال مشترك بمشاركة 24 شركة مصرية في قطاعات الدواء، والحديد والصلب، والمنسوجات، بهدف تحويل التعاون التجاري إلى شراكة استثمارية مستدامة.

من جانبهم، أبدى رؤساء الشركات البيلاروسية استعدادهم الكامل لنقل الخبرات الفنية والتدريب للجانب المصري، مؤكدين أن مصر تمثل البوابة الاستراتيجية الأهم لنمو أعمالهم في قارة أفريقيا والشرق الأوسط.

