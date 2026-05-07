وزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي يزور معبر رفح البري

زار سيورد ويمر دسما، وزير التجارة والتعاون الهولندي، يرافقه بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، والوفد المرافق لهما، اليوم الخميس، المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمعبر رفح البري من الجانب المصري، بحضور الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأطلع محافظ شمال سيناء، الوفد الهولندي على آليات استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة، وجهود الدولة المصرية والأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء في تسهيل دخول المساعدات وتقديم الدعم اللوجستي للأشقاء الفلسطينيين، وآلية دخول الجرحي والمرضي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تواصل جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة بسيناء.

من جانبه، ثمن وزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي الجهود المصرية المبذولة في إدخال شاحنات المساعدات إلي قطاع غزة، واستقبال الجرحى والمرضي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.