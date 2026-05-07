قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026
حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تواصل جلسات اللقاء العلمي للبحوث الطلابية والابتكارات بزخم أكاديمي متميز

خلال الفاعليات
خلال الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

 انطلقت فعاليات اليوم الثاني للقاء العلمي لمناقشة البحوث الطلابية والابتكارات بجامعة قناة السويس، في خطوة تعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الطلاب الابتكارية، كما تولت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس مهام تنظيم المناقشات تحت إشراف الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز مستشار نشاط الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف مقرر الأسرة، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد أحمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، وتنسيق كل من الدكتور أحمد حسن الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور باسم عبدالغني بكلية التربية، والأستاذ أحمد سرواح بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت الفعاليات مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة في جلسات مناقشة الأبحاث، تأكيدًا على دعم القيادة الجامعية للبحث العلمي والابتكار الطلابي، كما حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعة الحلقات النقاشية والاطلاع على مستوى العروض العلمية المقدمة، بما يعكس اهتمام الجامعة بتشجيع الطلاب على التميز البحثي.

نسق لجلسات  الأبحاث  العلمية لقطاع العلوم الطبية (العروض الشفهية) ، الدكتورة عزيزة السيد بكلية الصيدلة، والدكتورة آلاء سمير بكلية الصيدلة، ولقطاع العلوم الطبية (البوستر) من الدكتورة أسماء أبو بكر بكلية التمريض، كما ضمت لجنة منسقي قطاع العلوم الهندسية (العروض الشفهية) الدكتورة سوزان علي بكلية العلوم، والدكتورة أسماء عمران بكلية التربية، بينما تولت الإشراف على قطاع العلوم الهندسية (البوستر) الدكتورة نعيمة منصور بكلية الهندسة، والدكتور محمد حسين كرار بكلية التجارة.

وتضمنت الفعاليات جلسات قطاع العلوم الطبية وقطاع العلوم الهندسية، إلى جانب جلسات الابتكار التي تضم مختلف كليات الجامعة، في إطار خطة شاملة تستهدف دعم الإبداع الطلابي وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

وكشف ملخص تقرير الأبحاث عن مشاركة متميزة في قطاع العلوم الهندسية، حيث بلغ عدد أبحاث البوسترات 9 أبحاث بواقع 3 بكلية الهندسة و2 بكلية الحاسبات والمعلومات و4 بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، بمشاركة 26 طالبًا، بينما بلغت العروض الشفهية 13 بحثًا بواقع 5 بكلية الهندسة و4 بكلية الحاسبات والمعلومات و4 بالكلية المصرية الصينية، بمشاركة 43 طالبًا. أما قطاع العلوم الطبية، فقد شهد 24 بحثًا في العروض الشفهية بواقع 2 بكلية الصيدلة و2 بكلية الطب البشري و9 بكلية الطب البيطري و3 بكلية العلاج الطبيعي و4 بكلية التمريض و4 بالمعهد الفني للتمريض، بمشاركة 65 طالبًا، بالإضافة إلى 23 بحثًا في جلسات البوسترات بمشاركة 87 طالبًا.

وبذلك بلغ إجمالي الأبحاث المقدمة في القطاعين 69 بحثًا علميًا، فيما بلغ عدد الطلاب المشاركين في تقديم الأبحاث 221 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الحضور إلى 398 طالبًا، نظرًا لمشاركة عدد من الطلاب بالحضور دون تقديم أبحاث، بما يعكس الإقبال الكبير على الفعاليات.

وقد ساهم في تنظيم الفعاليات كل من الأستاذ طارق حسين، والمهندسة الشيماء رأفت من مكتب الدعم الأكاديمي، فيما عُقدت المناقشات بمبنى الأنشطة الطلابية بمتابعة الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، وبقاعة الفيديو كونفرانس بمتابعة الأستاذة ميرال أبو العلا ، في إطار تنظيم متكامل يعكس مستوى الاحترافية في إدارة الفعاليات الطلابية داخل الجامعة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد