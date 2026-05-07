جامعة قناة السويس تواصل جلسات اللقاء العلمي للبحوث الطلابية والابتكارات بزخم أكاديمي متميز

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للقاء العلمي لمناقشة البحوث الطلابية والابتكارات بجامعة قناة السويس، في خطوة تعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الطلاب الابتكارية، كما تولت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس مهام تنظيم المناقشات تحت إشراف الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز مستشار نشاط الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف مقرر الأسرة، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد أحمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، وتنسيق كل من الدكتور أحمد حسن الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور باسم عبدالغني بكلية التربية، والأستاذ أحمد سرواح بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت الفعاليات مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة في جلسات مناقشة الأبحاث، تأكيدًا على دعم القيادة الجامعية للبحث العلمي والابتكار الطلابي، كما حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعة الحلقات النقاشية والاطلاع على مستوى العروض العلمية المقدمة، بما يعكس اهتمام الجامعة بتشجيع الطلاب على التميز البحثي.

نسق لجلسات الأبحاث العلمية لقطاع العلوم الطبية (العروض الشفهية) ، الدكتورة عزيزة السيد بكلية الصيدلة، والدكتورة آلاء سمير بكلية الصيدلة، ولقطاع العلوم الطبية (البوستر) من الدكتورة أسماء أبو بكر بكلية التمريض، كما ضمت لجنة منسقي قطاع العلوم الهندسية (العروض الشفهية) الدكتورة سوزان علي بكلية العلوم، والدكتورة أسماء عمران بكلية التربية، بينما تولت الإشراف على قطاع العلوم الهندسية (البوستر) الدكتورة نعيمة منصور بكلية الهندسة، والدكتور محمد حسين كرار بكلية التجارة.

وتضمنت الفعاليات جلسات قطاع العلوم الطبية وقطاع العلوم الهندسية، إلى جانب جلسات الابتكار التي تضم مختلف كليات الجامعة، في إطار خطة شاملة تستهدف دعم الإبداع الطلابي وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

وكشف ملخص تقرير الأبحاث عن مشاركة متميزة في قطاع العلوم الهندسية، حيث بلغ عدد أبحاث البوسترات 9 أبحاث بواقع 3 بكلية الهندسة و2 بكلية الحاسبات والمعلومات و4 بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، بمشاركة 26 طالبًا، بينما بلغت العروض الشفهية 13 بحثًا بواقع 5 بكلية الهندسة و4 بكلية الحاسبات والمعلومات و4 بالكلية المصرية الصينية، بمشاركة 43 طالبًا. أما قطاع العلوم الطبية، فقد شهد 24 بحثًا في العروض الشفهية بواقع 2 بكلية الصيدلة و2 بكلية الطب البشري و9 بكلية الطب البيطري و3 بكلية العلاج الطبيعي و4 بكلية التمريض و4 بالمعهد الفني للتمريض، بمشاركة 65 طالبًا، بالإضافة إلى 23 بحثًا في جلسات البوسترات بمشاركة 87 طالبًا.

وبذلك بلغ إجمالي الأبحاث المقدمة في القطاعين 69 بحثًا علميًا، فيما بلغ عدد الطلاب المشاركين في تقديم الأبحاث 221 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الحضور إلى 398 طالبًا، نظرًا لمشاركة عدد من الطلاب بالحضور دون تقديم أبحاث، بما يعكس الإقبال الكبير على الفعاليات.

وقد ساهم في تنظيم الفعاليات كل من الأستاذ طارق حسين، والمهندسة الشيماء رأفت من مكتب الدعم الأكاديمي، فيما عُقدت المناقشات بمبنى الأنشطة الطلابية بمتابعة الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، وبقاعة الفيديو كونفرانس بمتابعة الأستاذة ميرال أبو العلا ، في إطار تنظيم متكامل يعكس مستوى الاحترافية في إدارة الفعاليات الطلابية داخل الجامعة.