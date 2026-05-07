أخيرًا.. Anthropic سترفع حدود استخدام Claude حتى الضعف

أعلنت شركة أنثروبيك، المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي ، عن زيادة حدود الاستخدام لـ Claude وذلك حتى الضعف.

وتأتي هذه الشراكة بفضل عقد شراكة مع SpaceX والتي تمنح أنثروبك الوصول الكامل لطاقة الحوسبة وذلك في مركز بيانات Colossus 1، والذي يمثل أكثر من 300 ميجاواط من الطاقة الحاسوبية وما يزيد على حوالي 220 ألف وحدة معالجة رسومية من NVIDIA.

خطط Claude Pro وClaude Max

على الجانب الآخر سيحصل المشتركون في خطط Claude Pro وClaude Max على ضعف حدود الاستخدام وذلك خلال فترة الخمس ساعات، وذلك بالإضافة لإلغاء تخفيض الحدود خلال ساعات الذروة في Claude Code لخطط Pro وMax.

ومن جانبها لم تذكر الشركة اية خطط مجانية، ولكن من المتوقع أيضًا أن تتحسن حدود الاستخدام لديهم فقد حصلت حدود الاستخدام لـ API نماذج Claude Opus على زيادة خارقة وصلت إلىحوالي 10 أضعاف في أعلى فئة.

تأتي هذه الصفقة بعد موجة شهرة قد حصل عليها Claude وذلك في الفترة الأخيرة تلاها مباشرة تقليل عنيف للحدود، ليصبح الحد اليومي للاستخدام يتم تنفيذه بأبسط الأوامر.

شكاوى من المستخدمين

بالطبع كان هناك العديد من الشكاوى من المستخدمين وخاصة في الخطط المدفوعة، الذين أصبحوا يحصلون بموجبها استخدام أقل مقابل نفس المبلغ المدفوع وقد تضاف هذه الاتفاقية إلى سلسلة صفقات حوسبة ضخمة قد أبرمتها شركة أنثروبيك مؤخرًا مع العديد من الشركات مثل شركة جوجل لتلبية الضغط الهائل عليهم حاليًا.