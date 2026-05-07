قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتفقد معامل الفرع بميناء دمياط
حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يعكس قوة التحالف الاستراتيجي
اليوم.. أولى مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات بين الأهلي وسبورتنج
تعليم الدقهلية تكشف مفاجأة عن واقعة تمزيق الكتب
اقتراح برغبة لإنشاء محطة معالجة قبل تصريف مياه مصرف عمر بيه إلى نهر النيل بالغربية
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 9400 أسير ومُعتقل في سجون الاحتلال حتى بداية مايو
إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي والسفن عالقة منذ أشهر.. خبير يوضح
اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العُملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن
التنسيقية: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدًا
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ .. الأزهر للفتوى يُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتفاق مصري هولندي لتوطين تكنولوجيا التقاوي وتحسين السلالات الزراعية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

عقد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً ثنائياً موسعاً وشويرد شويردسما، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي الهولندي، على هامش مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية الذي تم عقده بالتعاون بين الوزارة والسفارة الهولندية بالقاهرة، وذلك بحضور بعض القيادات والخبراء من الجانبين.
وتستهدف اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون في الأنشطة الزراعية المختلفة، وخاصة ما يتعلق بالاستثمار الزراعي في موضوعات الزراعة الذكية والتغيرات المناخية، وزيادة الاستثمارات الهولندية داخل جمهورية مصر العربية.

وناقش الجانبان سبل إنشاء نظام متكامل لإنتاج وتداول التقاوي والأصناف النباتية داخل مصر، استناداً إلى موقع مصر الجغرافي المتميز وأهميته لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول التقاوي، فضلا عن تحديث نظم الري الحقلي، وإدارة المياه، والتنوع الحيوي، وعلوم التربة.


واستعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات العشر الماضية، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان إلى نحو 12.5 مليون فدان، بدعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى التوسع في استخدامات مياه الري المرشدة عبر إنشاء محطات عملاقة لإعادة تدوير المياه في مناطق مختلفة بالجمهورية، ومنها محطتا "الضبعة" و"المحسمة".

وأشار "فاروق" إلى المبادرة الجديدة التي تتبناها الوزارة لتحويل القرى المصرية من تجمعات استهلاكية إلى تجمعات إنتاجية، من خلال دعم أنشطة زراعية تشمل: تربية نحل العسل وصناعة الحرير، تعزيز المنتجات الثانوية للألبان وتحسين السلالات الحيوانية، وذلك بهدف زيادة دخل صغار المزارعين وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.

وأكد الجانبان  أهمية التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية وجامعة "فاخنين" الهولندية، والتي تُعد من أبرز المؤسسات الرائدة عالمياً في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمجابهة للتغيرات المناخية، خاصة في قطاع الخضر.

ومن جانبه، أشاد الوزير الهولندي، بالعلاقات التاريخية الوطيدة، مؤكداً أن مصر شريك استراتيجي هام لهولندا، خاصة في مجال استيراد وتصدير المنتجات والتقاوي مثل تقاوي البطاطس. وأشار إلى وجود مئات الشركات الهولندية المستثمرة في مصر منذ عقود، معرباً عن أهمية انعقاد مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية لأول مرة تحت شعار "جني ثمار النجاح" بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة.

وفي ختام اللقاء، شهد الوزيران توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات في قطاع الزراعة، لا سيما في مجالات التدريب ونقل الخبرات الهولندية في إنتاج التقاوي وتحسين السلالات، وإيفاد الباحثين المصريين للتدريب بجامعة فاخنين، وترقية علاقات التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي للشعبين الصديقين.
وحضر اللقاء رئيسا مركزي البحوث الزراعية والصحراء من الجانب المصري، ولفيف من قيادات الوزارة والقطاع الخاص، ومن الجانب الهولندي السيد نائب وزير الزراعة والوفد المرافق له.

والجدير بالذكر أن مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية الذي عقد لأول مرة، قد اختتم أعماله بالأمس، بالتاكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الزراعة مع هولندا وتعزيز الاستثمارات الهولندية بقطاع الزراعة في مصر وتحويل مصر لمركز اقليمي لانتاج وتداول التقاوي

الزراعة التقاوي الاستثمارات هولندا مركزي البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

صلاة عيد الأضحى

استخدام مكبرات الصوت.. الأوقاف تحدد 10 ضوابط لإقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات

مفتي الجمهورية خلال المشاركة في افتتاح المؤتمر

مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي.. صور

الأوقاف: تخصيص ٦٨٣٤ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية

الأوقاف: تخصيص 6834 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد