اتفاق مصري هولندي لتوطين تكنولوجيا التقاوي وتحسين السلالات الزراعية

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً ثنائياً موسعاً وشويرد شويردسما، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي الهولندي، على هامش مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية الذي تم عقده بالتعاون بين الوزارة والسفارة الهولندية بالقاهرة، وذلك بحضور بعض القيادات والخبراء من الجانبين.

وتستهدف اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون في الأنشطة الزراعية المختلفة، وخاصة ما يتعلق بالاستثمار الزراعي في موضوعات الزراعة الذكية والتغيرات المناخية، وزيادة الاستثمارات الهولندية داخل جمهورية مصر العربية.

وناقش الجانبان سبل إنشاء نظام متكامل لإنتاج وتداول التقاوي والأصناف النباتية داخل مصر، استناداً إلى موقع مصر الجغرافي المتميز وأهميته لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول التقاوي، فضلا عن تحديث نظم الري الحقلي، وإدارة المياه، والتنوع الحيوي، وعلوم التربة.



واستعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات العشر الماضية، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان إلى نحو 12.5 مليون فدان، بدعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى التوسع في استخدامات مياه الري المرشدة عبر إنشاء محطات عملاقة لإعادة تدوير المياه في مناطق مختلفة بالجمهورية، ومنها محطتا "الضبعة" و"المحسمة".

وأشار "فاروق" إلى المبادرة الجديدة التي تتبناها الوزارة لتحويل القرى المصرية من تجمعات استهلاكية إلى تجمعات إنتاجية، من خلال دعم أنشطة زراعية تشمل: تربية نحل العسل وصناعة الحرير، تعزيز المنتجات الثانوية للألبان وتحسين السلالات الحيوانية، وذلك بهدف زيادة دخل صغار المزارعين وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.

وأكد الجانبان أهمية التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية وجامعة "فاخنين" الهولندية، والتي تُعد من أبرز المؤسسات الرائدة عالمياً في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمجابهة للتغيرات المناخية، خاصة في قطاع الخضر.

ومن جانبه، أشاد الوزير الهولندي، بالعلاقات التاريخية الوطيدة، مؤكداً أن مصر شريك استراتيجي هام لهولندا، خاصة في مجال استيراد وتصدير المنتجات والتقاوي مثل تقاوي البطاطس. وأشار إلى وجود مئات الشركات الهولندية المستثمرة في مصر منذ عقود، معرباً عن أهمية انعقاد مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية لأول مرة تحت شعار "جني ثمار النجاح" بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة.

وفي ختام اللقاء، شهد الوزيران توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات في قطاع الزراعة، لا سيما في مجالات التدريب ونقل الخبرات الهولندية في إنتاج التقاوي وتحسين السلالات، وإيفاد الباحثين المصريين للتدريب بجامعة فاخنين، وترقية علاقات التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي للشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء رئيسا مركزي البحوث الزراعية والصحراء من الجانب المصري، ولفيف من قيادات الوزارة والقطاع الخاص، ومن الجانب الهولندي السيد نائب وزير الزراعة والوفد المرافق له.

والجدير بالذكر أن مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية الذي عقد لأول مرة، قد اختتم أعماله بالأمس، بالتاكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الزراعة مع هولندا وتعزيز الاستثمارات الهولندية بقطاع الزراعة في مصر وتحويل مصر لمركز اقليمي لانتاج وتداول التقاوي