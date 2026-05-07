قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل
بطولات وشهامة الأهالي.. رجال المطافىء خلال إخماد وتبريد مصنع للقطن بالمحلة.. صور
تقليل الأسمدة الكيماوية وزيادة الإنتاج النظيف.. الزراعة تتحرك نحو المستقبل الأخضر
قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل جثمان شاب غرق في ترعة السنطة والأمن يحقق
ندوة حول مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن السحاب بمجمع البحوث الإسلامية
بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة.. قطر تجدّد دعمها للإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية
صادراتنا من الملابس الجاهزة تقفز 10% لتصل إلى 862 مليون دولار في الربع الأول 2026
خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي.. خبير يوضح
باكستان ترحب باحتمالية التوقيع على اتفاق بين أمريكا وإيران
خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن طلب الحكام الأجانب بالدوري
تداول فيديو لرقص وزغاريت وأغاني بمدرسة في دمياط.. والأهالي يعلقون: "الطلبة مضغوطين"
وزير الصحة: تطبيق «التأمين الصحي الشامل» في المنيا اختبار حقيقي ونموذج يُحتذى به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقليل الأسمدة الكيماوية وزيادة الإنتاج النظيف.. الزراعة تتحرك نحو المستقبل الأخضر

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهودها في دعم التحول نحو الزراعة النظيفة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، والتوسع في استخدام المركبات الحيوية والعضوية كبدائل آمنة ومستدامة.

وأكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز إنتاج زراعي عالي الجودة وخالي من الملوثات، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، التي تشهد طلبًا متزايدًا على المحاصيل المنتجة باستخدام مدخلات طبيعية.

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة، نجحت من خلال الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية،  في توفير منتجات مدعمة للمزارعين تستهدف الحفاظ على خصوبة الأراضي، وزيادة الإنتاجية، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، إلى جانب الإسهام في خفض استهلاك الطاقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مح

مد عبدالعزيز، أستاذ علوم الأراضي بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ومدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، أن الصندوق يواصل دوره في دعم القطاع الزراعي من خلال إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، عبر التوسع في استخدام المخصبات الزراعية كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.

وأشار إلى أن المخصبات الزراعية تأتي على رأس هذه المنتجات، حيث تمثل مركبات حيوية وعضوية وكيميائية متخصصة تُستخدم لتحسين خصوبة التربة وزيادة كفاءة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية، بما يقلل الاعتماد على الأسمدة المعدنية التقليدية.

وأوضح عبد العزيز، أن استخدام المخصبات الزراعية في إطار نظام متكامل للتغذية النباتية يؤدي إلى ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة تتراوح بين 15 و30%، وتحسين إنتاجية وجودة المحاصيل، والحفاظ على خصوبة التربة على المدى الطويل، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي وإنتاج غذاء صحي وآمن.

وأضاف مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، أن هذه الجهود تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها، تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة، ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية من خلال التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية ورفع كفاءة امتصاص العناصر الغذائية وتقليل الفاقد منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وأوضح أن هذه المنتجات تسهم في دعم منظومة الإنتاج الزراعي الآمن، وتعزيز التوجه نحو الزراعة المستدامة والتصديرية، إلى جانب تحقيق التوازن في التسميد بين العناصر الكبرى والصغرى، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج الزراعي وجودته.

الزراعة وزارة الزراعة التنمية الزراعية التنمية الزراعية المستدامة 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد