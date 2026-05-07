جندي يضع سيجارة في فم تمثال العذراء بلبنان.. وجيش الاحتلال: سنحقق في الأمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيُجري تحقيقًا بعد انتشار صورة لجندي وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة العذراء في جنوب لبنان.

وانتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس صورة تُظهر جنديًا إسرائيليًا يُحيط التمثال بذراعه ويُقرب سيجارة من فمه.

وفي الشهر الماضي، أثارت صورة لجندي إسرائيلي وهو يضرب تمثالًا للسيد المسيح بمطرقة ثقيلة في جنوب لبنان استنكارًا واسعًا بعد تداولها على الإنترنت.

وأعلن جيش الاحتلال أنه تم إيقاف الجندي الإسرائيلي الذي ارتكب فعل التخريب، وجندي آخر قام بتصويره، عن الخدمة القتالية، وحُكم عليهما بالسجن 30 يومًا.