الكويت .. أحكام رادعة ضد عدد من الأشخاص بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية دائرة أمن الدولة برئاسة المستشار ناصر البدر، عددا من الأحكام القضائية .

وبحسب وسائل إعلام كويتية ؛ بلغ عدد القضايا 12 قضية تنوعت ما بين نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة وإثارة الفتن الطائفية وجرائم أمن دولة ومخالفة قانون، حيث أصدرت أحكاماً بالبراءة والحبس والامتناع عن العقاب بحق عدد من المتهمين.

وفي قضايا نشر الأخبار الكاذبة، قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين، فيما أصدرت حكماً بحبس متهم ثالث لمدة 3 سنوات.

وبتهم الانضمام إلى جماعة محظورة، أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة تراوحت بين الحبس 3 سنوات و10 سنوات بحق 4 متهمين، بعد إدانتهم بالتهم المسندة إليهم.

كما قضت المحكمة في 3 قضايا تتعلق بإثارة الفتن الطائفية، بحبس متهمين لمدة 3 و5 سنوات، فيما قررت الامتناع عن عقاب متهم ثالث مع إلزامه بكفالة ألف دينار.

وفي قضية جريمة أمن دولة، انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم، بينما قررت في قضية مخالفة قانون الامتناع عن عقاب متهم آخر مع إلزامه بكفالة 3 آلاف دينار.