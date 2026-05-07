الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد استخدام السحابة الأمريكية للبيانات الحكومية الحساسة

أفادت شبكة (سي إن بي سي) العالمية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً فرض قيود مشددة على استخدام منصات الحوسبة السحابية التابعة لشركات التقنية الأمريكية الكبرى، عندما يتعلق الأمر بمعالجة وتخزين البيانات الحكومية عالية الحساسية.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي التكتل الأوروبي لتعزيز "السيادة الرقمية" وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية، وسط مخاوف متزايدة بشأن خصوصية البيانات والقدرة على الوصول إليها من قبل السلطات القضائية الأجنبية.

وتتركز المخاوف الأوروبية حول القوانين الأمريكية (مثل قانون CLOUD Act) التي قد تسمح لوكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بالوصول إلى البيانات المخزنة لدى الشركات الأمريكية حتى لو كانت تلك الخوادم موجودة فعلياً داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود بشكل مباشر على عمالقة القطاع مثل أمازون (AWS)، مايكروسوفت (Azure)، وجوجل (Google Cloud)، الذين يهيمنون حالياً على سوق الحوسبة السحابية العالمي.

و المقترحات تفرق بين البيانات العامة والبيانات "عالية الحساسية" (مثل السجلات العسكرية، بيانات الهوية الوطنية، والمعلومات الدبلوماسية)، حيث سيكون من المرجح اشتراط تخزين الأخيرة ومعالجتها عبر مزودين محليين يخضعون حصرياً للقوانين الأوروبية.