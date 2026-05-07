إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29 بأسوان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ 29، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وبناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وتأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان بإزالة 15 حالة تعدى، من بينها 9 حالات متغيرات مكانية، مع إتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز المواطنين على التصالح، شملت قطع المرافق عن 4 حالات مخالفة.

وفى مركز ومدينة كوم أمبو، نفذت الوحدة المحلية برئاسة العميد سمير سيد حملات إزالة لـ 27 حالة متغيرات مكانية، بالإضافة إلى 24 حالة إزالة فورية، بمشاركة الأجهزة الأمنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، إلى جانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة.

إزالة التعديات

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بإزالة 9 حالات تعدٍ، شملت 8 حالات متغيرات مكانية وحالة تعدٍ على أملاك الدولة.

وفى مدينة الرديسية، نفذت الوحدة المحلية برئاسة علاء الدين ممدوح إزالة 5 حالات تعدٍ، من بينها حالتا متغير مكاني بإجمالي مساحة 2050 مترًا مربعًا، بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بإزالة 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع بمنطقة المعمارية، وسط تعاون كامل من العاملين بالوحدة المحلية.

الأهداف الإستراتيجية للحملات الحفاظ على حقوق الدولة: التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات وإسترداد الأراضي المستحقة ، وفرض هيبة القانون: تنفيذ قرارات الإزالة الفورية ومنع المخالفات الجديدة ، وتحقيق الإنضباط العمراني: مواجهة المتغيرات المكانية والتعديات العشوائية ، وتعزيز التنسيق المؤسسى: توحيد جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الإستجابة السريعة.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 29، فى إطار إستراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها وتحقيق الإنضباط العمرانى وترسيخ سيادة القانون.