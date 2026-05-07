الوفد الهولندي يطلع على الدور الإنساني المصري تجاه غزة.. 3 محطات توضح

منار عبد العظيم

قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، إن المحطة الأولى التي زارها الوفد الهولندي كانت معبر رفح من الجانب المصري، والذي يعد المدخل الرئيسي للمساعدات الإنسانية المتجهة يوميًا إلى معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على آلية دخول المساعدات، والتنسيق الجاري بين الجهات المعنية، ورصدوا واقع العمل على الأرض في هذا الشريان الحيوي الذي يمثل lifeline للفلسطينيين.

المركز اللوجستي للهلال الأحمر.. فرز وتعبئة المساعدات

المحطة الثانية شملت زيارة المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري، حيث شاهد الوفد كيفية استقبال المساعدات من مختلف الوسائل، وفرزها وتصنيفها، ثم تعبئتها في صناديق تحتوي على مواد غذائية أساسية مثل المعلبات والدقيق والمكونات الضرورية للأسر الفلسطينية.

مستشفى العريش العام.. العلاج والرعاية للجرحى الفلسطينيين

المحطة الثالثة كانت مستشفى العريش العام، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الدعم الإنساني المصري، حيث يتلقى عدد من الجرحى والمرضى الفلسطينيين العلاج بعد وصولهم من غزة خلال الأيام الماضية، في إطار جهود مصر المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية والطوارئ الإنسانية.

مصر نموذج للتنسيق الإنساني

أوضح كريم رجب أن هذه الزيارة تعكس حجم الدور المصري في دعم غزة، من خلال شرايين حيوية ومنظومة لوجستية متكاملة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية، بما يؤكد حرص مصر على تقديم المساعدة الإنسانية بشكل فعال ومستمر.

