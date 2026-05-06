وصول دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين معبر رفح البري من الجانب المصري

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة ما يزال مستمرًا، إلا أن الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تؤدي إلى تقليص حجم هذه المساعدات وإبطاء دخولها.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري يواصلان تجهيز قوافل المساعدات وإرسالها باتجاه معبر كرم أبو سالم، إلا أن عمليات إدخالها تواجه عراقيل تشمل تقليص أعداد الشاحنات المسموح بدخولها، ورفض جزء من الشحنات، ما يحد من تدفق المساعدات إلى القطاع.

وفيما يتعلق بملف الإجلاء الطبي، أشار إلى وصول دفعة جديدة من الجرحى والمرضى إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، حيث تستقبلهم الأطقم الطبية، قبل نقل عدد منهم إلى المستشفيات المصرية عبر هيئة الإسعاف المصرية، التي تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري دفع بقافلة مساعدات جديدة ضمن قوافل "زاد العزة"، وهي القافلة رقم 190 منذ بدء هذه الجهود في أواخر يوليو 2025، بهدف تخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.