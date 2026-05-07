شريف فتحي يلتقي المشاركين في فاعلية المجلس العالمي للسياحة والسفر الأهرامات.. صور

محمد الاسكندرانى

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بعدد من أبرز المشاركين في فعالية المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) وذلك خلال زيارتهم لمنطقة اهرامات الجيزة، ومن بينهم نيك آدامز، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، والرئيس المكسيكي الأسبق فيليبي كالديرون هينوخوسا، والرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين ماوريسيو ماكري.

تطوير صناعة السياحة

وخلال اللقاء، حرص الضيوف على تبادل الحديث مع الوزير، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى والمقترحات بشأن تطوير صناعة السياحة بصفة عامة، واستعراض المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وما يزخر به من منتجات وأنماط سياحية متنوعة وفريدة.

كما أكد شريف فتحي، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على إبراز تنوع المنتجات السياحية والتجارب الاستثنائية التي يقدمها المقصد السياحي المصري، كما أشار إلى ما تقوم به الوزارة من جهود لتحسين جودة التجربة السياحية بالمواقع الأثرية مثل منطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف والأماكن السياحية، وكذلك تعزيز الاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الترويج وإدارة المقاصد السياحية.

واستعرض أيضاً ما يشهده قطاعي السياحة والآثار في مصر من تطوير مستمر للبنية التحتية السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على المستوى الدولي.

شارك في اللقاء الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، ونرمين حنفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة، وأشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة موسعة بالمنطقة الأثرية، في إطار البرنامج السياحي الذي نظمته لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وقد شملت جولة الوفد بمنطقة أهرامات الجيزة زيارة هرم خوفو ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول؛حيث  استمعوا لشرحٍ وافيٍ عن تاريخ المنطقة الأثرية، وما تضمه من آثار، وعن عبقرية المصري القديم في تشييد الأهرامات، وما تمثله المنطقة من قيمة حضارية وتاريخية استثنائية.

كما قام الوفد بزيارة المتحف المصري الكبير، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي رحب بهم وتحدث معهم عن المتحف وما يضمه من كنوز أثرية فريدة وتجربة استثنائية.

وتضمنت الجولة بالمتحف زيارة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، وقاعات الملك توت عنخ آمون، حيث استمع الوفد إلى شرح حول سيناريو العرض المتحفي وما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

ومن الجدير بالذكر أن الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر انطلقت اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من ٦ إلى ٩ مايو الجاري تحت عنوان: "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل”، وذلك على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، في رحلة بحرية تعبر قناة السويس مروراً بعدد من المدن والموانئ المصرية.

