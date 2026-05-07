إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح يطلق 8 ورش فنية بالقاهرة استعدادًا لدورته الـ19

تقى الجيزاوي

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض إطلاق 8 ورش فنية متخصصة بالقاهرة ضمن فعاليات الدورة الـ19 لعام 2026 بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين في مختلف مجالات العمل المسرحي.

تفاصيل الدورة ١٩ من مهرجان القومى للمسرح المصري 

وأوضحت إدارة المهرجان أن هذه الحزمة من الورش تأتي في إطار تطوير مهارات الشباب وصنّاع المسرح، وفتح مسارات تدريبية عملية تغطي عناصر العرض المختلفة، مؤكدًا أن عددًا من الورش الأخرى من المقرر تنظيمها في بعض محافظات الجمهورية، على أن يُعلن عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

والورش المعلن عنها في القاهرة تشمل: ورشة التمثيل مع الفنان محمد فهيم، ورشة السينوغرافيا مع د. حمدي عطية، ورشة التأليف المسرحي مع الكاتب محمود جمال حديني، ورشة قراءة العرض المسرحي مع الناقد محمد الروبي، ورشة الإخراج المسرحي مع المخرج نادر صلاح الدين، ورشة التذوق الموسيقي مع الموسيقار طارق مهران، ورشة التعبير الحركي مع الفنانة كريمة بدير، ورشة الإلقاء مع الفنان خالد الذهبي.

وأكدت إدارة المهرجان فتح باب التقديم عبر الروابط المخصصة لكل ورشة، داعية المهتمين بالمجال المسرحي إلى الاستفادة من البرنامج التدريبي، الذي يستهدف صقل الأدوات الفنية وبناء خبرات عملية مباشرة.

كما أشارت إدارة المهرجان إلى أن التقديم للورش يخضع لمرحلة تقييم أولية، حيث سيتم إجراء اختبارات للمتقدمين في كل تخصص، على أن يتم اختيار العناصر الأكثر تميزًا وملاءمة لطبيعة كل ورشة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تدريبية ورفع مستوى المشاركين فنيًا وعمليًا.

ومن المقرر الإعلان قريبًا عن أماكن ومواعيد الورش الجديدة في المحافظات، ضمن خطة لتوسيع نطاق الاستفادة خارج القاهرة.
جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

