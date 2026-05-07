11.2 مليون دينار أردني تداولات بورصة عمان

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان ، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، نحو 11.2 مليون دينار أردني، ما يعادل قرابة 15.8 مليون دولار، فيما جرى تداول 5.4 مليون سهم من خلال 3612 عقدًا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق إلى 3862 نقطة، محققا زيادة طفيفة بلغت 0.01%.

وعلى مستوى أداء الشركات، ارتفعت أسهم 35 شركة من إجمالي 94 شركة جرى التداول عليها، بينما تراجعت أسهم 30 شركة.

قطاعيًا، سجل قطاع الصناعة أعلى ارتفاع بنسبة 0.46%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11%، في المقابل انخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.47%.