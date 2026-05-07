الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجب على المرأة غسل الشعر بالكامل لإزالة الجنابة؟.. أمين الفتوى يرد

محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم تأخير الغُسل من الجنابة إلى اليوم التالي بعد العلاقة الزوجية.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الغُسل من الجنابة واجب على الرجل والمرأة بعد العلاقة، لكن تأخيره في حد ذاته لا حرج فيه، بشرط ألا يؤدي هذا التأخير إلى ترك الصلاة أو خروجها عن وقتها.

وأكد أن الإشكال الشرعي يقع إذا تسبب تأخير الغُسل في عدم أداء الصلوات المفروضة في وقتها، مثل صلاة العشاء أو الفجر، موضحًا أن من أخّر الغُسل حتى فاتته الصلاة يكون آثمًا، لأنه ترك فريضة.

تأخير غسل الجنابة

وأضاف أنه إذا حدثت العلاقة بعد أداء صلاة العشاء، وتم تأخير الغُسل إلى ما قبل الفجر، ثم اغتسل الزوجان وأدّيا صلاة الفجر في وقتها قبل الشروق، فلا إثم عليهما، والغُسل صحيح.

وأشار إلى أن الغُسل الصحيح يتحقق بوصول الماء إلى جميع الجسد، وهو ما يُسمى بالغُسل المجزئ، ويكفي لصحة الصلاة وسائر العبادات، أما الغُسل الكامل فهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل إزالة الأذى، ثم الوضوء، ثم تعميم الماء على الرأس وسائر الجسد مع مراعاة إيصال الماء إلى كل المواضع.

وبيّن أن هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، مع التنبيه على أن المرأة يكفيها إيصال الماء إلى فروة الرأس دون اشتراط غسل طول الشعر بالكامل، ما دام الماء قد وصل إلى منبت الشعر.

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

