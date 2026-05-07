هل يجوز تأخير الغُسل من الجنابة لليوم التالي.. ردّ حاسم بالضوابط الشرعية

تتكرر تساؤلات الكثير من المواطنين حول الأحكام المتعلقة بالطهارة في الحياة الزوجية، وخاصة ما يرتبط بالغُسل من الجنابة ومدى جواز تأخيره إلى اليوم التالي.

اختلاف المفاهيم لدى البعض

ويأتي هذا التساؤل نتيجة اختلاف المفاهيم لدى البعض بين الحكم الشرعي وبين الضرورات اليومية وظروف النوم أو الراحة بعد العلاقة الزوجية.

الحكم الشرعي بشكل دقيق

وفي هذا السياق، أوضح أحد علماء دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشكل دقيق، مبينًا الضوابط التي يجب الالتزام بها حتى لا يقع المسلم في مخالفة شرعية دون قصد، مع توضيح الفرق بين جواز التأخير وبين ترتب الإثم في حال تفويت الصلوات المفروضة.

حكم تأخير الغُسل من الجنابة

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تأخير الغُسل من الجنابة إلى اليوم التالي بعد العلاقة الزوجية، موضحًا أن الغُسل واجب على الرجل والمرأة عقب الجنابة، لكن تأخيره في حد ذاته جائز شرعًا طالما لا يترتب عليه تفويت الصلاة أو خروجها عن وقتها.

وأكد الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة قناة الناس، أن الإثم يقع إذا أدى تأخير الغُسل إلى ترك الصلاة المفروضة في وقتها، مثل العشاء أو الفجر، موضحًا أن من يتعمد التأخير حتى تفوته الصلاة يكون آثمًا شرعًا.

وأشار إلى أنه إذا وقعت العلاقة الزوجية بعد صلاة العشاء، ثم تم تأخير الغُسل إلى ما قبل الفجر مع أدائه في الوقت الصحيح، وأُديت صلاة الفجر في وقتها، فلا حرج شرعي في ذلك ولا إثم.

السنن والهيئات المستحبة

وأضاف أن الغُسل الصحيح يتحقق بوصول الماء إلى جميع الجسد، وهو ما يُعرف بالغُسل المجزئ، ويكفي لصحة الصلاة، بينما الغُسل الكامل هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل السنن والهيئات المستحبة مثل الوضوء قبل الغُسل وتعميم الماء على الجسد بالكامل.

وبيّن أن الحكم يشمل الرجال والنساء، موضحًا أن المرأة يكفيها وصول الماء إلى فروة الرأس دون ضرورة غسل الشعر بالكامل إذا تحقق وصول الماء إلى منبته.

فهم الأحكام بشكل صحيح

وشدد على أهمية فهم هذه الأحكام بشكل صحيح لتجنب الوقوع في الحرج أو التقصير في العبادات.