قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخابرات الأمريكية تصدم ترامب: إيران قادرة على الصمود عدة أشهر أمام الحصار
10 حالات يحق للزوجة فيها طلب الطلاق.. محام يعلن مفاجأة بشأن مادة الفسخ
الرئيس السيسي والسلطان هيثم يبحثان في مسقط مستجدات المنطقة ويؤكدان: أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
أمين الفتوى: الطواف حول الكعبة يطهر القلب قبل الجسد
بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس في جميع البنوك
بسبب رفضها إعداد وجبة طعام له.. أخ ينهي حياة شقيقته وقرار من محكمة الجنايات بأسيوط
أحمد الطيب يطالب بلمّ شمل رؤساء الزمالك قبل مواجهتي الكونفدرالية والدوري
تغريم متهم 300 ألف جنيه في اتهامه بالتشهير بالإعلامية نجلاء الراوي
كشف ملابسات فيديو مشاجرة طالبات داخل مدرسة بالدخيلة في الإسكندرية
احتفالات عيد النصر.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا من 8 إلى 10 مايو
انطلاق أولي رحلات الجسر الجوي من مطار القاهرة إلي جدة لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة
بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يجوز تأخير الغُسل من الجنابة لليوم التالي.. ردّ حاسم بالضوابط الشرعية

حكم الغسل
حكم الغسل
محمد البدوي

تتكرر تساؤلات الكثير من المواطنين حول الأحكام المتعلقة بالطهارة في الحياة الزوجية، وخاصة ما يرتبط بالغُسل من الجنابة ومدى جواز تأخيره إلى اليوم التالي.

اختلاف المفاهيم لدى البعض

 ويأتي هذا التساؤل نتيجة اختلاف المفاهيم لدى البعض بين الحكم الشرعي وبين الضرورات اليومية وظروف النوم أو الراحة بعد العلاقة الزوجية. 

الطهارة

الحكم الشرعي بشكل دقيق

وفي هذا السياق، أوضح أحد علماء دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشكل دقيق، مبينًا الضوابط التي يجب الالتزام بها حتى لا يقع المسلم في مخالفة شرعية دون قصد، مع توضيح الفرق بين جواز التأخير وبين ترتب الإثم في حال تفويت الصلوات المفروضة.

حكم تأخير الغُسل من الجنابة

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تأخير الغُسل من الجنابة إلى اليوم التالي بعد العلاقة الزوجية، موضحًا أن الغُسل واجب على الرجل والمرأة عقب الجنابة، لكن تأخيره في حد ذاته جائز شرعًا طالما لا يترتب عليه تفويت الصلاة أو خروجها عن وقتها.

وأكد الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة قناة الناس، أن الإثم يقع إذا أدى تأخير الغُسل إلى ترك الصلاة المفروضة في وقتها، مثل العشاء أو الفجر، موضحًا أن من يتعمد التأخير حتى تفوته الصلاة يكون آثمًا شرعًا.

علاج وسواس الطهارة

وأشار إلى أنه إذا وقعت العلاقة الزوجية بعد صلاة العشاء، ثم تم تأخير الغُسل إلى ما قبل الفجر مع أدائه في الوقت الصحيح، وأُديت صلاة الفجر في وقتها، فلا حرج شرعي في ذلك ولا إثم.

السنن والهيئات المستحبة

وأضاف أن الغُسل الصحيح يتحقق بوصول الماء إلى جميع الجسد، وهو ما يُعرف بالغُسل المجزئ، ويكفي لصحة الصلاة، بينما الغُسل الكامل هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل السنن والهيئات المستحبة مثل الوضوء قبل الغُسل وتعميم الماء على الجسد بالكامل.

الطهارة والاستحمام

وبيّن أن الحكم يشمل الرجال والنساء، موضحًا أن المرأة يكفيها وصول الماء إلى فروة الرأس دون ضرورة غسل الشعر بالكامل إذا تحقق وصول الماء إلى منبته.

فهم الأحكام بشكل صحيح

وشدد على أهمية فهم هذه الأحكام بشكل صحيح لتجنب الوقوع في الحرج أو التقصير في العبادات.

الحياة الزوجية الجنابة حكم الجنابة الغسل من الجنابه الطهارة في الحياة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم

بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر

الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد