بسبب رفضها إعداد وجبة طعام له.. أخ ينهي حياة شقيقته وقرار من محكمة الجنايات بأسيوط

في منزل بسيط بإحدى قرى مركز صدفا بمحافظة أسيوط، تحولت لحظة غضب عابرة إلى مأساة أنهت حياة فتاة على يد شقيقها الأصغر، بعدما خرجت طلقة خرطوش من سلاح ناري كان يحمله لتخويفها إثر مشادة بينهما بسبب رفضها إعداد الطعام لشقيقها.

تفاصيل الواقعة، التي كشفتها أوراق القضية رقم 7834 لسنة 2025 جنايات مركز صدفا، بدأت عندما عاد المتهم " سيد . ح . أ " إلى المنزل، وطلب من شقيقته “مروة” إعداد الطعام له، إلا أنها رفضت وعلى اثر ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما

تطور الشجار بين المتهم وشقيقته حتى أن صعد إلى إحدى الغرف المنزل واحضر سلاح ناري فرد خرطوش وأشهره في وجه شقيقته " مروة " لتخويفها وحال الشد والجذب بينهما خرج مقذوف ناري من السلاح أصاب " مروة " مما أودى بحياتها .



وفور وقوع الحادث تلقى مركز شرطة صدفا بلاغا من أهالي القرية بالواقعة وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث كشفت تحريات الرائد أحمد إيهاب عباس، معاون مباحث المركز، أن الحادث وقع بطريق الخطأ أثناء محاولة المتهم إرهاب شقيقته بالسلاح، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.



وكشف تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها أصيبت بطلق خرطوش من مسافة تقدر بحوالي متر، وأن الإصابة كانت حيوية وحديثة وتسببت مباشرة في الوفاة، كما أثبت تقرير فحص السلاح أنه صالح للاستعمال.

وأمام النيابة العامة أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه كما حضر والد المتهم والمجني عليها أمام المحكمة وأكد أنه لا يتهم نجله بالتسبب عمدًا في وفاة شقيقته. فيما دفع الدفاع ببطلان التحريات وتناقض أقوال شاهد الإثبات، مطالبًا ببراءة المتهم.



وبعد تداول أوراق القضية أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد و محمد إبراهيم محمد، و أمانة سر صلاح تمام قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة.