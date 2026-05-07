إطلالة جديدة لشيرين عبدالوهاب بعد خسارة وزن لافتة تشعل تفاعل الجمهور من جلسة تصوير “تباعًا تباعًا"

كشف برنامج “et بالعربي” عن صورة جديدة للنجمة شيرين عبدالوهاب من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في القاهرة، والتي جاءت في إطار الترويج لأغنيتها المنتظرة “تباعًا تباعًا”، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث رحّب كثيرون بعودتها إلى الساحة الفنية، وانهالت التعليقات التي أشادت بإطلالتها وتغيّر مظهرها، من بينها: “وحشتينا”، “قمر”، و“خست أوي برافو”.

ونشر البرنامج الصورة عبر حسابه على “إنستجرام”، موضحًا أنها من جلسة تصوير حديثة مع المصور محمد سيف، وتأتي كتشويق للأغنية الجديدة.

وتحمل أغنية “تباعًا تباعًا” توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، بينما تولى التوزيع والميكس توما.

يُذكر أن شيرين كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية “الحضن شوك” عبر قناتها على “يوتيوب”، وهي أيضًا من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما