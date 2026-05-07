حوادث

تغريم متهم 300 ألف جنيه في اتهامه بالتشهير بالإعلامية نجلاء الراوي

رامي المهدي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالحكم في الدعوى رقم ٣٨٢٨ لسنة ٢٠٢٣ محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثامنة الابتدائية اقتصادي، بـ ثلاثمائة الف جنيه تعويض للإعلامية نجلاء الراوي مذيعة برنامج مختلفة بقناة الشمس، ضد متهم قام بالسب والتشهير في حقها، اثناء انتخابات نادي حدائق الاهرام.

وتعود ملابسات الواقعة منذ قيام المتهم حسام العطار، بالتشهير والاساءة للعضوة نجلاء الراوي، على صفحات التواصل الاجتماعي وبين اعضاء النادي، رغبة منه في الانتقام منها بسبب دعمها لقائمة أحد مرشحي مجلس الإدارة في ذلك الوقت، وكان المتهم يساند ويدعم مرشحين آخرين.

وكان تقدم دفاع المجني عليها إيهاب فتحي بيومي،  ببلاغ رسمي، للنيابة العامة ضد حسام العطار، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتي أفادت في تقريرها بصحة ارتكاب المتهم للواقعة المشار إليها وتعمده إزعاج المجني عليها.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة الاقتصادية وكشف أمر الاحالة، أن المتهم تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308 من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وبناءً على ماسبق قضت مستأنف المحكمة الاقتصادية ، بتأييد حكم الغرامة على المتهم بتغريمه 5 آلاف جنيه ، لقيامه بالتشهير بعضوة بنادي حدائق الأهرام و كتابة منشورات تسيء لسمعتها.

يذكر ان المتهم كان قد قام باستئناف حكم اول درجة، لكن المحكمة ايدت الحكم ، ثم قام بالطعن على الحكم امام محكمة النقض التي قضت بتأيد الحكم.

والجدير بالذكر أن المتهم، قد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، وقد جاء بحكم المحكمة أن ما ابداه دفاع المتهم أمام المحكمة لايعدو أن يكون سوى جدلا دائرا في فلك إثارة التشكيك فيما أوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت لديها غير عابئة بقالة الدفاع التي لاتجد صداها من الواقع والقانون لا سيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنشوبة للمتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه أو ينفي اقتراف المتهم لتلك الأفعال ويجد صداه لدى المحكمة الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد.

