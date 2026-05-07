انطلاق أولي رحلات الجسر الجوي من مطار القاهرة إلي جدة لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة

بدأت اليوم، مصر للطيران - الناقل الوطني المصري تسيير أولي رحلات الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة خلال موسم حج هذا العام 1447هـ /2026 م، هذا ومن المقرر أن تسير مصرللطيران اليوم الخميس 10 رحلات جوية بواقع:
5 رحلات القاهرة - جدة
4 رحلات القاهرة - المدينة المنورة
1 رحلة القاهرة - كوناكري
وذلك لنقل حجاج قرعة الفيوم والمنوفية وأسيوط وتاشيرات عمل وإقامة وحجاج دولة غينيا.
كما تسير مصرللطيران غداً الجمعة 13 رحلة جوية بواقع:
4 رحلات القاهرة- جدة
1 رحلة الاقصر- جدة
7 رحلات القاهرة- المدينة المنورة
1 رحلة القاهرة - كوناكري
وذلك لنقل حجاج قرعة المنوفية والشرقية وقنا وتضامن الجيزة والسويس والغربية ودمياط وبعثة وزارة الداخلية وتاشيرات عمل وإقامة وحجاج دولة غينيا