كشف ملابسات فيديو مشاجرة طالبات داخل مدرسة بالدخيلة في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام مجموعة من الطالبات بالتعدى على أخرى بسلاح أبيض بداخل إحدى المدارس بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 /الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (طالبة "مصابة بجروح متفرقة" - مقيمة بدائرة القسم) وطرف ثان: (طالبة بذات المدرسة - مقيمة بذات الدائرة) لخلافات بينهما لقيام الأخيرة بالتشهير بالأولى داخل المدرسة والتعدى عليها بآلة حادة مما أدى لإصابتها.

بسؤال الطالبة الثانية، نفت قيامها بالتعدى عليها بآلة حادة، وبإعادة سؤال الأولى أقرت بحدوث مشادة كلامية بينهما تعدوا خلالها على بعضهما بالضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات"، وقيامها بإحداث إصابة نفسها بإستخدام "بنسة شعر" والتخلص منها عقب ذلك، وإدعائها بذلك نكايةً بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



