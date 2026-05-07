وسط إقبال كبير من الأهالي.. نائب محافظ مطروح يفتتح قافلة طبية مجانية بقرية القصر

افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، نائبًا عن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، يرافقه المهندس معتز عاطف رئيس الشركة والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول ، القافلة الطبية والعلاجية المجانية بقرية القصر، بالتعاون مع شركة خالدة للبترول ومؤسسة إبراهيم بدران الخيرية ومديرية الصحة بمطروح، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وتضم القافلة عيادات متخصصة في الباطنة والأطفال، إلى جانب صيدلية وخدمات للتوعية الصحية وألعاب ترفيهية للأطفال، كما تم الدفع بقافلة طبية أخرى لقرية جلالة بمدينة الضبعة، على أن تواصل القافلة أعمالها غدًا بمدينة النجيلة وقرية شماس ببرانى غرب مطروح.

ووجّه محافظ مطروح الشكر لشركة خالدة للبترول على دورها المجتمعي الفاعل، في إطار جهود المسؤولية المجتمعية لوزارة البترول برعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

بينما أكد رئيس شركة خالدة للبترول، أن القوافل الطبية المتنقلة تأتي في إطار دعم المجتمعات المحلية وتوفير خدمات صحية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

.جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح وممثلي مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.