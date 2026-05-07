قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمزا للقيم المصرية الأصيلة.. مصطفى بكري يرثي الفنان هاني شاكر بكلمات مؤثرة
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل مطاردة مرعبة: كان يعتقد أنه ياسر جلال ويطلب الزواج مني في الشارع
مصطفى بكري: موقف مصر الداعم للخليج ثابت ولا يقبل التشكيك
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل صادمة عن “المهووس”: كان يهددني بالظهور أمامي خلال دقائق
ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY وعلى متنها 752 سائحًا
غرامته تصل إلى 50 ألف ريال.. مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالف للشريعة
ماذا قال النبي عن سورة الكهف يوم الجمعة؟
ظهور أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في إسرائيل
رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب
مع اقتراب انتهاء التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مساء اليوم..اعرف التفاصيل
الكاف يستقر على عدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال
هند الضاوي: ترامب يسير على نهج الصين في إدارة علاقاته مع العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل: موقف مصر ثابت في دعم الإمارات ورفض قاطع لتهديد الملاحة وأمن الخليج

أحمد محسن
أحمد محسن
معتز الخصوصي

أدان أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

دعم مصر للإمارات

وأوضح "محسن"، في بيان له، أن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر بوضوح عن ثوابت الدولة في دعم الأشقاء العرب، وعلى رأسهم دولة الإمارات، مشددًا على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس استقرار الدول العربية.

وأشار إلى أن خطورة هذه الهجمات لا تقتصر على استهداف منشآت مدنية وأراضٍ آمنة، بل تمتد إلى تهديد مباشر لحركة الملاحة الدولية، خاصة في ظل إغلاق مضيق هرمز وتعطيل المرور فيه، وهو ما يُعد تصعيدًا بالغ الخطورة يمس أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم.

مصر تدعم استقرار المنطقة

وأكد أمين تنظيم الجيل أن أي مساس بحرية الملاحة في منطقة الخليج أو استهداف السفن والمنشآت الحيوية يمثل تهديدًا للأمن الاقتصادي العالمي، وينذر باضطرابات حادة في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وهو ما ينعكس سلبًا على اقتصادات الدول كافة.

وشدد على أن استمرار هذه السياسات العدائية دون ردع دولي حاسم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات واضحة تضمن حماية الممرات البحرية، وردع أي محاولات لفرض واقع بالقوة.

وأكد محسن أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا فريدًا للتكامل العربي ووحدة المصير، مشيرًا إلى أن البلدين يجمعهما تاريخ طويل من الدعم المتبادل، حيث وقفت الإمارات إلى جانب مصر في مختلف المحطات، وهو ما رسّخ مفهوم أن الشعبين "شعب واحد".

وأكد في ختام بيانه أن مصر ستظل سندًا قويًا لأشقائها العرب، وداعمة لكل ما من شأنه حماية استقرارهم وسيادتهم، مع ضرورة توحيد الموقف العربي في مواجهة هذه التحديات، والعمل الجاد لاحتواء التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

البرلمان النواب مجلس النواب الامارات اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزارة التربية والتعليم

مفيش حد أكبر مني| تفاصيل خناقة "متابع تعليم القاهرة" أثناء جولته بمدرسة في المعصرة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يؤكد :حماية الآثار والحفاظ عليها على رأس أولويات الدولة المصرية

احمد موسي

أحمد موسى: زيارة الزعيمان السيسي وبن زايد لـ«مفرزة المقاتلات المصرية» في الإمارات رسالة تخرص الألسنة

بالصور

مضيفة طيران ضحية لـ"هانتا".. خالطت أحد المصابين.. ما هي أعراض المرض وخطورته

نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”

عادة ترتكبها النساء أثناء النوم ترفع خطر الجلطات وأمراض القلب.. دراسة تحذر

الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة

الحزن يخيم على نجل هاني شاكر ووالدته خلال عزاء والده |صور

نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر

المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينفذ 7 دورات للتثقيف المالي استفاد منها 210 سيدات وفتيات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

المزيد