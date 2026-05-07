فيصل عمر: طفرة في خدمات مستشفيات جامعة المنيا وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعرب الدكتور فيصل عمر، رئيس إتحاد طلاب جامعة المنيا، عن فخره بما تشهده مستشفيات جامعة المنيا من تطوير ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد فيصل عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكر]”، أن المستشفيات شهدت طفرة كبيرة في مستوى التجهيزات والخدمات الطبية، بفضل الدعم المؤسسي من إدارة الجامعة وإدارة المستشفيات، مشيرًا إلى انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات العلاجية لشرائح أوسع من المواطنين.

تقديم الرعاية الصحية

أشار إلى أن العمل على تجهيز وحدات طبية متخصصة، من بينها غرفة حضانات ورعاية مركزة داخل المستشفى، بما يعزز القدرة الاستيعابية ويرفع كفاءة تقديم الرعاية الصحية.