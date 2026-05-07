ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

تاريخياً، كانت "العقيدة العسكرية" الأمريكية تقوم على ركيزة صلبة واحدة هي (القدرة المنفردة على التصعيد). في كل الصراعات السابقة، من فيتنام إلى العراق وصولاً إلى ليبيا، كانت واشنطن هي من تملك "المفتاح"؛ ترفع وتيرة الحرب متى شاءت، وتخفضها متى أرادت، بينما يقف الخصوم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتحار العسكري أو الاستسلام المهين. لكن المشهد اليوم في مواجهة إيران يرسم فصلاً جديداً من فصول التاريخ، حيث انكسرت "المطرقة" الأمريكية أمام سندان الذكاء الاستراتيجي والنفس الطويل.

فلسفة القوة: حين يصبح الردع عبئاً على المعتدي

إن ما نلحظه اليوم ليس مجرد صراع عسكري عابر، بل هو تحول بنيوي في موازين القوى. لقد نجحت طهران في سحب "ميزة التصعيد" من يد البيت الأبيض، محولةً كل ورقة ضغط أمريكية إلى عبء اقتصادي وسياسي على واشنطن وحلفائها. ويمكننا رصد هذا التحول عبر خمسة مسارات استراتيجية كبرى:

أولاً: توازن الرعب في البنية التحتية

لم تعد القواعد الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة في مأمن. لقد وضعت إيران معادلة واضحة: أي مساس بالبنية التحتية الإيرانية سيقابله شلل تام في محطات الطاقة والجسور والمصادر الاقتصادية لحلفاء واشنطن. هنا، تحولت تكلفة الضربة العسكرية من "نزهة" إلى "كارثة اقتصادية" شاملة، ما جعل صانع القرار في واشنطن يتردد ألف مرة قبل ضغطة الزناد.

ثانياً: مضيق هرمز.. الشريان الذي تحول إلى قيد

لطالما استخدمت أمريكا سلاح "الحصار الاقتصادي" لتركيع الأمم، لكن تحويل مضيق هرمز إلى "ورقة تصعيد" إيرانية جعل من فكرة حصار طهران مغامرة غير محسوبة العواقب. إن إغلاق هذا الشريان لا يعني خنق إيران وحدها، بل يعني خنق الاقتصاد العالمي برمته، وهو ثمن لا يستطيع "ترامب" ولا حلفاؤه دفعه في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

ثالثاً: كسر الهيبة العسكرية ومظلة الصواريخ

من خلال "عملية الوعد الصادق 4"، وما شهدته من موجات صاروخية مكثفة ناهزت المائة موجة، أثبتت إيران أن العمق الإسرائيلي لم يعد "أرضاً محرمة". هذا الاستمرار اليومي في الضغط العسكري جعل من فكرة "استنزاف إيران" وهماً؛ فالاستنزاف الحقيقي بات ينهك القبة الحديدية والميزانية العسكرية وحالة الأمن القومي للحليف الأبرز لواشنطن.

رابعاً: الالتفاف الاستراتيجي نحو الشرق

راهن "ترامب" على إغلاق الأبواب بوجه النفط والبضائع الإيرانية، لكن الرد جاء بفتح "نوافذ" كبرى مع العملاقين الروسي والصيني. هذا التحالف لم يوفر بدائل تجارية فحسب، بل نقل التعاون إلى آفاق نووية وعسكرية مضاعفة، ما جعل الحصار الأمريكي يبدو كغربال يحاول حجب ضياء الشمس؛ يضر بالأتباع ولا يطال الجوهر.

البعد الروحاني: معركة الإرادة واليقين

إن ما نراه هو تجسيد للمنطق القرآني في إدارة الصراع، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: {وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ}. إن فلسفة "النفس الطويل" التي تنتهجها طهران تعتمد على "يقين" صلب بأن إطالة زمن المعركة ليس ضعفاً، بل هو استغلال لعامل الوقت لتفكيك حماس الطرف المعتدي.

فالأمريكي، بطبعه البراجماتي، يبحث عن "النتائج السريعة" و"الانتصارات التليفزيونية"، بينما "الإنسان الشرقي" المؤمن بقضيته يرى في الصبر أداةً لإدارة الموارد. إن استغلال الوقت في الحرب والتفاوض معاً هو "ذكاء المؤمن" الذي يعرف كيف يحول المحنة إلى منحة، وكيف يجعل من كلفة المعارك سوطاً يلهب ظهر المعتدي حتى يضطر للتراجع.

الخاتمة: كسر الهيبة وبزوغ فجر جديد

الخلاصة أن أمريكا فقدت احتكار القوة، ولم تعد "الشرطي الوحيد" الذي يفرض شروطه على طاولة المفاوضات. لقد خسر ترامب جولته الأولى لأن الصراع اليوم لا يُدار بـ "العضلات" وحدها، بل بـ "العقول" التي تدير الموارد وتستشرف المستقبل.

إن رفض الإيرانيين للتفاوض في اللحظة الراهنة هو "فعل سياسي" عبقري، يهدف لإجبار الإدارة الأمريكية على الإذعان لحقيقة واحدة: أن زمن الابتزاز قد ولى، وأن الهيبة التي تُبنى على الترهيب تنكسر أمام الصمود المنظم. نحن أمام عالم جديد تتجرأ فيه الأمم على "المركزية الأمريكية"، عالم لا يفوز فيه الأقوى فحسب، بل الأذكى والأكثر صبراً ويقيناً.