قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين تؤلم الأمريكان.. صدمة اقتصادية وغضب شعبي يتصاعد ضد ترامب
كان دايمًا بيقول نفسي أموت شهيد.. تفاصيل مؤثرة في واقعة إنقاذ فتاة قطار المنوفية
رمزا للقيم المصرية الأصيلة.. مصطفى بكري يرثي الفنان هاني شاكر بكلمات مؤثرة
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل مطاردة مرعبة: كان يعتقد أنه ياسر جلال ويطلب الزواج مني في الشارع
مصطفى بكري: موقف مصر الداعم للخليج ثابت ولا يقبل التشكيك
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل صادمة عن “المهووس”: كان يهددني بالظهور أمامي خلال دقائق
ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY وعلى متنها 752 سائحًا
غرامته تصل إلى 50 ألف ريال.. مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالف للشريعة
ماذا قال النبي عن سورة الكهف يوم الجمعة؟
ظهور أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في إسرائيل
رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب
مع اقتراب انتهاء التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مساء اليوم..اعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

ياسر إبراهيم عبيدو
ياسر إبراهيم عبيدو

تاريخياً، كانت "العقيدة العسكرية" الأمريكية تقوم على ركيزة صلبة واحدة هي (القدرة المنفردة على التصعيد). في كل الصراعات السابقة، من فيتنام إلى العراق وصولاً إلى ليبيا، كانت واشنطن هي من تملك "المفتاح"؛ ترفع وتيرة الحرب متى شاءت، وتخفضها متى أرادت، بينما يقف الخصوم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتحار العسكري أو الاستسلام المهين. لكن المشهد اليوم في مواجهة إيران يرسم فصلاً جديداً من فصول التاريخ، حيث انكسرت "المطرقة" الأمريكية أمام سندان الذكاء الاستراتيجي والنفس الطويل.

فلسفة القوة: حين يصبح الردع عبئاً على المعتدي

إن ما نلحظه اليوم ليس مجرد صراع عسكري عابر، بل هو تحول بنيوي في موازين القوى. لقد نجحت طهران في سحب "ميزة التصعيد" من يد البيت الأبيض، محولةً كل ورقة ضغط أمريكية إلى عبء اقتصادي وسياسي على واشنطن وحلفائها. ويمكننا رصد هذا التحول عبر خمسة مسارات استراتيجية كبرى:

أولاً: توازن الرعب في البنية التحتية

لم تعد القواعد الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة في مأمن. لقد وضعت إيران معادلة واضحة: أي مساس بالبنية التحتية الإيرانية سيقابله شلل تام في محطات الطاقة والجسور والمصادر الاقتصادية لحلفاء واشنطن. هنا، تحولت تكلفة الضربة العسكرية من "نزهة" إلى "كارثة اقتصادية" شاملة، ما جعل صانع القرار في واشنطن يتردد ألف مرة قبل ضغطة الزناد.

ثانياً: مضيق هرمز.. الشريان الذي تحول إلى قيد

لطالما استخدمت أمريكا سلاح "الحصار الاقتصادي" لتركيع الأمم، لكن تحويل مضيق هرمز إلى "ورقة تصعيد" إيرانية جعل من فكرة حصار طهران مغامرة غير محسوبة العواقب. إن إغلاق هذا الشريان لا يعني خنق إيران وحدها، بل يعني خنق الاقتصاد العالمي برمته، وهو ثمن لا يستطيع "ترامب" ولا حلفاؤه دفعه في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

ثالثاً: كسر الهيبة العسكرية ومظلة الصواريخ

من خلال "عملية الوعد الصادق 4"، وما شهدته من موجات صاروخية مكثفة ناهزت المائة موجة، أثبتت إيران أن العمق الإسرائيلي لم يعد "أرضاً محرمة". هذا الاستمرار اليومي في الضغط العسكري جعل من فكرة "استنزاف إيران" وهماً؛ فالاستنزاف الحقيقي بات ينهك القبة الحديدية والميزانية العسكرية وحالة الأمن القومي للحليف الأبرز لواشنطن.

رابعاً: الالتفاف الاستراتيجي نحو الشرق

راهن "ترامب" على إغلاق الأبواب بوجه النفط والبضائع الإيرانية، لكن الرد جاء بفتح "نوافذ" كبرى مع العملاقين الروسي والصيني. هذا التحالف لم يوفر بدائل تجارية فحسب، بل نقل التعاون إلى آفاق نووية وعسكرية مضاعفة، ما جعل الحصار الأمريكي يبدو كغربال يحاول حجب ضياء الشمس؛ يضر بالأتباع ولا يطال الجوهر.

البعد الروحاني: معركة الإرادة واليقين

إن ما نراه هو تجسيد للمنطق القرآني في إدارة الصراع، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: {وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ}. إن فلسفة "النفس الطويل" التي تنتهجها طهران تعتمد على "يقين" صلب بأن إطالة زمن المعركة ليس ضعفاً، بل هو استغلال لعامل الوقت لتفكيك حماس الطرف المعتدي.

فالأمريكي، بطبعه البراجماتي، يبحث عن "النتائج السريعة" و"الانتصارات التليفزيونية"، بينما "الإنسان الشرقي" المؤمن بقضيته يرى في الصبر أداةً لإدارة الموارد. إن استغلال الوقت في الحرب والتفاوض معاً هو "ذكاء المؤمن" الذي يعرف كيف يحول المحنة إلى منحة، وكيف يجعل من كلفة المعارك سوطاً يلهب ظهر المعتدي حتى يضطر للتراجع.

الخاتمة: كسر الهيبة وبزوغ فجر جديد

الخلاصة أن أمريكا فقدت احتكار القوة، ولم تعد "الشرطي الوحيد" الذي يفرض شروطه على طاولة المفاوضات. لقد خسر ترامب جولته الأولى لأن الصراع اليوم لا يُدار بـ "العضلات" وحدها، بل بـ "العقول" التي تدير الموارد وتستشرف المستقبل.

إن رفض الإيرانيين للتفاوض في اللحظة الراهنة هو "فعل سياسي" عبقري، يهدف لإجبار الإدارة الأمريكية على الإذعان لحقيقة واحدة: أن زمن الابتزاز قد ولى، وأن الهيبة التي تُبنى على الترهيب تنكسر أمام الصمود المنظم. نحن أمام عالم جديد تتجرأ فيه الأمم على "المركزية الأمريكية"، عالم لا يفوز فيه الأقوى فحسب، بل الأذكى والأكثر صبراً ويقيناً.

أمريكا ايران الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تطبيق Remarkable Paper Pure

أسرع وأخف وزنا.. إطلاق جهاز Remarkable Paper Pure الجديد بشاشة E Ink

مواصفات هاتف iPhone القابل للطي

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف آيفون الترا القادم

سيارة فورد برونكو RTR ROVR الـ suv الجديدة

سعر فورد برونكو RTR ROVR في السعودية

بالصور

مضيفة طيران ضحية لـ"هانتا".. خالطت أحد المصابين.. ما هي أعراض المرض وخطورته

نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”

عادة ترتكبها النساء أثناء النوم ترفع خطر الجلطات وأمراض القلب.. دراسة تحذر

الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة

الحزن يخيم على نجل هاني شاكر ووالدته خلال عزاء والده |صور

نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر

المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينفذ 7 دورات للتثقيف المالي استفاد منها 210 سيدات وفتيات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

المزيد