حنان يوسف: كان نفسي أبقى رقاصة عالمية.. وكنت بتعاطف معاهم جدًا

كشفت الفنانة حنان يوسف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها الفنية والشخصية، خلال ظهورها في برنامج “ورقة بيضا” الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي ، حيث تحدثت بصراحة عن أزمات مرت بها، وعلاقاتها داخل الوسط الفني، وأصعب المحن التي تعرضت لها.

وأكدت حنان يوسف أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل “درش” بسبب سوء المعاملة الإنتاجية، قائلة إن الكرفان كان سيئًا للغاية والحمام غير نظيف، مضيفة: “هما اتصرفوا بعد كده وجابوا حد، لكن مستحيل أشتغل معاهم تاني”.

وتحدثت عن بدايتها الفنية، موضحة أنها دخلت الوسط الفني بالصدفة بعد انتقالها إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل، لتقابل المخرج أحمد إسماعيل الذي منحها أول فرصة على المسرح.

كما كشفت الفنانة أنها تحب الظهور بدون مكياج، مؤكدة أن المكياج يجعلها تشعر وكأنها “مجبسة”، لكنها تلتزم به إذا كان الدور يتطلب ذلك مثل شخصية “شربات لوز”، مضيفة أنها تفكر أحيانًا في حقن الفيلر والبوتكس لكنها تخاف من التجربة.

وعن الأدوار التي قدمتها، قالت إنها تحب التمثيل جدًا، وقد تضطر أحيانًا لقبول بعض الأعمال بسبب الاحتياج المادي، لكنها لا تندم على أي تجربة مرت بها، مؤكدة أنها تستمتع بكل أدوارها.

وفجّرت حنان يوسف مفاجأة عندما اعترفت بأنها كانت تتمنى أن تصبح “رقاصة عالمية”، بسبب انبهارها بالراقصات اللاتي كن يعملن في أحد كازينوهات الإسكندرية، مؤكدة أنها كانت تشعر بالتعاطف معهن.

كما تحدثت عن علاقتها بالزعيم عادل إمام قائلة: “بحبه جدًا.. ومحبوبيته دي حاجة مش طبيعية”، فيما وصفت المخرجة كاملة أبو ذكري بأنها أفضل من تعمل معه داخل الوسط الفني، متمنية تكرار التعاون معها دائمًا.

وأشادت بالفنان محمد فراج مؤكدة أنه موهوب للغاية، كما أعربت عن إعجابها بالفنانة دنيا سمير غانم رغم أنها لم تلتق بها من قبل، مشيرة أيضًا إلى إعجابها بمسلسل “هى كيميا” الذي شاركت فيه ابنة شقيقتها فرح يوسف خلال موسم رمضان.

وعلى المستوى الشخصي، تحدثت حنان يوسف عن انفصالها عن المخرج عصام السيد مؤكدة أن العلاقة بينهما حاليًا يسودها الاحترام والصداقة، مشيرة إلى أنها لم تتزوج مرة أخرى خوفًا على مشاعر ابنها أحمد.

وأضافت أن ابنها هو “الونس” الحقيقي في حياتها، واصفة إياه بأنه شخص طيب وخفيف الظل، مؤكدة أنها كانت تتمنى زواجه منذ فترة لكنه رفض، كما اعترفت بأنها شخصية قلوقة للغاية وتشعر بالخوف الشديد من الوحدة، خاصة في فترات توقف العمل.

وفي حديث مؤثر، كشفت الفنانة عن أصعب المحن التي مرت بها، بداية من فقدان شقيقها بشكل مفاجئ، وصولًا إلى إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدة أنها خضعت لاستئصال كامل للثدي، وكان ابنها أحمد وقتها لا يزال طفلًا صغيرًا عمره عام واحد فقط.