أستاذ هندسة الطرق: المونوريل أسرع وسائل النقل ولا يتأثر بالزحام المروري

أكد الدكتور مجدي صلاح، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، أن المونوريل يُعد من أحدث وسائل النقل السريعة التي لا تتعارض مع وسائل المواصلات الأخرى، مشيرًا إلى أنه يتميز بعدم تأثره بالحركة المرورية، ما يجعله وسيلة نقل أكثر انتظامًا وكفاءة.

وقال مجدي صلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن المونوريل يعمل بسرعات معلومة وثابتة، مؤكدا أن تشغيله يتم عن بُعد وبصورة أوتوماتيكية بالكامل، وهو ما يسهم في رفع معدلات الأمان وتقليل الأخطاء البشرية.

تقليل الازدحام المروري

وأضاف أن المونوريل يُعد أسرع من العديد من وسائل النقل التقليدية، فضلًا عن دوره في تقليل الازدحام المروري وتسهيل حركة التنقل داخل المدن.