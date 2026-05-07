محمد موسى: السياسة الأمريكية تجاه إيران تعاني من ارتباك واضح

علق الإعلامي محمد موسى على تطورات المشهد الأمريكي الإيراني، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية تجاه طهران ما زالت تتسم بحالة واضحة من الارتباك والتناقض بين التصريحات الدبلوماسية والتهديدات العسكرية.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المشهد الحالي يعكس حالة من عدم الوضوح، فبينما تتحدث واشنطن أحيانًا عن التهدئة وإمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي، تعود في الوقت نفسه لاستخدام لغة التهديد بالقصف والتصعيد العسكري، وهو ما يثير تساؤلات حول حقيقة النوايا الأمريكية في المنطقة.

وأشار محمد موسى إلى أن السؤال الأهم يتمثل في ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى بالفعل إلى حل سياسي يضمن استقرار المنطقة، أم أن التهديدات أصبحت وسيلة ضغط لفرض واقع جديد على إيران ودول الشرق الأوسط.

وأضاف أن أي تصعيد جديد لن يقتصر تأثيره على إيران وحدها، بل سيمتد إلى المنطقة بأكملها، خاصة في ظل حساسية ملف مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية.

وشدد على أن أي قرارات غير محسوبة قد تدفع الشرق الأوسط إلى مرحلة شديدة الخطورة، بما ينعكس على أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي والدولي.



