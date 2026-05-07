قرار عاجل بضبط وإحضار زوج البلوجر دنيا فؤاد محاربة السرطان

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بضبط وإحضار زوج البلوجر دنيا فؤاد، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى يتعلق بمحاربة مرض السرطان، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في عدد من الوقائع المتعلقة بجمع تبرعات من المواطنين بزعم احتياجها للعلاج.



وتواصل الأجهزة الأمنية والتحقيقية فحص البلاغات المقدمة، وسماع أقوال عدد من الشهود والمتضررين، للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف حقيقة الاتهامات المتداولة.



وكانت البلوجر دنيا فؤاد قد أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد تداول معلومات بشأن جمع مبالغ مالية كبيرة من المتابعين تحت دعوى العلاج من المرض، فيما تباشر الجهات المختصة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وأكدت المصادر أن قرار الضبط والإحضار جاء في إطار استكمال التحريات وجمع المعلومات المتعلقة بالقضية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة التفاصيل.