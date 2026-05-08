رئيس جمعية الرفق بالحيوان: تعداد الكلاب في مصر تجاوز الخط الأخضر منذ سنوات

قال الدكتور شهاب الدين عثمان، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، إن ملف الحيوانات الضالة في مصر لم يعد يحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن أعداد الكلاب في الشوارع خرجت عن النطاق الآمن منذ سنوات طويلة.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدراسات الميدانية التي شارك فيها منذ عام 2013، حين كان يتولى رئاسة الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، كشفت بداية تضخم غير طبيعي في أعداد الكلاب الضالة، ما دفعه لطرق أبواب جهات دولية متخصصة لبحث حجم الأزمة بشكل علمي.

وأضاف أن دراسة استمرت قرابة عام ونصف، اعتمدت على حصر شامل لعينات من مناطق مختلفة داخل البلاد، بهدف قياس التوازن البيئي، حيث أظهرت النتائج أن التعداد في بعض الفترات وصل إلى مستويات غير مسبوقة، تتجاوز بكثير المعدلات الطبيعية الآمنة.

وأكد أن ما وصفه بـ”تجاوز الخط الأخضر” يعني فقدان حالة التوازن البيئي، وهو ما ينعكس على زيادة المخاطر الصحية، وفي مقدمتها مرض السعار، الذي يعد من أخطر الأمراض الفيروسية القاتلة في حال الإصابة وعدم التدخل السريع.

وشدد على أن التعامل مع الأزمة لا يكون بالحلول العشوائية، وإنما عبر برامج علمية تعتمد على التحصين والسيطرة التدريجية والتوعية المجتمعية، إلى جانب دور مؤسسات الدولة البيطرية في إدارة الملف بشكل منظم يحافظ على سلامة الإنسان والحيوان في آن واحد.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/919781327784103/