لماذا ترفع أسعار الكهرباء فاتورة الإنترنت؟

قد يظن البعض أن تسعير خدمات الإنترنت يرتبط فقط بحجم الباقة أو سياسات شركات الاتصالات، لكن الواقع يكشف عن معادلة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها عناصر الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية. فخلف كل دقيقة اتصال أو تحميل بيانات، تعمل شبكة ضخمة من المحطات ومراكز البيانات وأجهزة الإرسال التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

ومع التحركات الأخيرة في أسعار بعض خدمات الإنترنت والمحمول، برزت تكلفة الطاقة كأحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تكلفة التشغيل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية، إلى جانب زيادة تكاليف المحروقات والمكونات الإلكترونية عالميًا.

وتنتشر آلاف محطات المحمول في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتغطية خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما تحتاج مراكز البيانات وأنظمة التحكم والتبريد إلى استهلاك كهربائي مرتفع يتزايد مع توسع الاستخدام الرقمي. وتشير المؤشرات إلى نمو استخدام الإنترنت الثابت في مصر بنسبة 36% خلال عام واحد، ما يعكس حجم الضغط على الشبكات والحاجة المستمرة للتطوير والتوسعة.

ورغم هذه التحديات، نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية الرقمية، شملت التوسع في شبكات الألياف الضوئية، ورفع كفاءة خدمات الاتصالات، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما حرصت على تحقيق توازن بين دعم استثمارات الشبكات والحفاظ على البعد الاجتماعي، من خلال توفير باقات متنوعة وإتاحة عدد من المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا بعد انتهاء الباقة.

في هذا السياق، يصبح تسعير الإنترنت انعكاسًا لمنظومة اقتصادية وتشغيلية متكاملة، تتأثر بعوامل الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا. ففاتورة الإنترنت التي يدفعها المستخدم شهريًا لا تعبر فقط عن استهلاك بيانات، بل عن شبكة وطنية تعمل باستمرار، مدعومة برؤية الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.