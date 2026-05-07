ضحايا لقمة العيش.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة بمطروح

لقي عاملين مصرعهما وأصيب 8 آخرون، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة تقل عددًا من العمال بأحد الطرق بمحافظة مطروح، وسط حالة من الاستنفار بين أجهزة الإسعاف والحماية المدنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الحمام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى إيداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت المصادر الطبية أن المصابين تعرضوا لإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.