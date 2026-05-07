خبير: انتهاء الحرب لن يوقف تأثيرها فورًا… والاقتصاد قد يحتاج من 6 أشهر إلى عام للتعافي

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تأثير أي حرب إقليمية لا يتوقف بمجرد انتهائها، حتى إذا حدث ذلك اليوم أو غدًا، موضحًا أن الاقتصاد العالمي يحتاج فترة زمنية للعودة إلى الاستقرار الطبيعي.

وأوضح “السيد” خلال برنامج مساء dmc أن سلاسل الإمداد تتأثر بشكل مباشر خلال فترات الصراع، بما يشمل توقف أو تعطّل بعض المنشآت الحيوية، وتراجع حركة النقل البحري، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وهي عوامل لا يمكن إعادة ضبطها في وقت قصير.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن عودة الأسواق إلى طبيعتها قد تستغرق ما بين 6 أشهر إلى عام تقريبًا، بشرط عدم ظهور أزمات جديدة، لافتًا إلى أن أسعار النفط عادة ما تشهد تحسنًا تدريجيًا مع أي تهدئة في التصريحات السياسية أو تقدم في مسار التفاوض.

وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه قدرة على التحمل النسبي في مواجهة هذه الضغوط، خاصة مع وجود فائض أولي في الموازنة، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية ويضغط على المواطن.

وحذر من اتساع الفجوة بين الدخول والأسعار، مؤكدًا أن أي زيادات في الأجور أو الحد الأدنى للدخل قد لا تكون كافية وحدها لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، خصوصًا في السلع الأساسية والخدمات.

واختتم بأن الحل يكمن في إدارة دقيقة للأولويات الاقتصادية، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الإيرادات، حتى تتمكن الدولة من امتصاص الصدمات الخارجية دون تحميل المواطن أعباء إضافية كبيرة.