خلافات أسرية .. ضبط طرفي مشاجرة عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في القاهرة.

وبالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول يضم أحد الأشخاص ونجله، وطرف ثان يضم زوج نجلة الأول وشقيقتيه، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهم، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالسب.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب ذات الخلافات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.