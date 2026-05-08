تناولت علبة تونة.. إصابة طالبة جامعية بتسمم غذائي في الوادي الجديد

أصيبت طالبة بجامعة الوادي الجديد، بحالة تسمم غذائي، عقب تناولها علبة تونة داخل منزلها بحي القلقان بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طالبة جامعية إلى مستشفى الخارجة التخصصي، مصابة بأعراض تسمم غذائي، وبدأت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المصابة تدعى "م.ي.م"، تبلغ من العمر 20 عامًا، طالبة بكلية علوم الرياضة في جامعة الوادي الجديد، وأصيبت بحالة تسمم غذائي إثر تناول علبة تونة داخل منزل أسرتها بحي القلقان بمدينة الخارجة.

وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للطالبة داخل مستشفى الخارجة التخصصي، مع متابعة حالتها الصحية للاطمئنان عليها، فيما اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة للوقوف على أسباب الإصابة وملابساتها.