أحمد عبد الله محمود: أبناء الفنانين يتعرضون للظلم.. فيديو

أكد الفنان احمد عبد الله محمود أن أبناء الفنانين يتعرضون في كثير من الأحيان لظلم كبير بسبب المقارنات المستمرة بينهم وبين آبائهم من نجوم الفن، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا أحيانًا تضع عليهم ضغوطًا ضخمة منذ اللحظة الأولى لظهورهم على الساحة الفنية.

وخلال ندوة تكريم أقامها موقع صدى البلد، تحدث أحمد عبد الله محمود عن الصعوبات التي يواجهها أبناء النجوم، مؤكدًا أن النجاح لا يرتبط باسم العائلة فقط، وإنما يعتمد في المقام الأول على الموهبة والاجتهاد والقدرة على إثبات الذات.

وتطرق أحمد عبدالله محمود إلى تجربة الراحل هيثم أحمد زكي، مؤكدًا أنه تعرض طوال مشواره الفني لمقارنات مستمرة مع والده، وهو ما شكّل ضغطًا نفسيًا وفنيًا كبيرًا عليه.

وقال: “ليه نقارن هيثم أحمد زكي بوالده؟ أحمد زكي قيمة فنية كبيرة وأسطورة لن تتكرر، لكن هيثم كان له شخصيته وموهبته وكان يحتاج فقط إلى فرصة حقيقية بعيدًا عن المقارنات”.

وأضاف أن هناك العديد من أبناء الفنانين الذين نجحوا في إثبات أنفسهم وحققوا حضورًا قويًا بفضل موهبتهم، ومن بينهم أحمد السعدني الذي استطاع أن يحقق نجاحات مميزة في الدراما والسينما، وكذلك منة شلبي التي أصبحت واحدة من أبرز نجمات جيلها بفضل اختياراتها الفنية المختلفة.

كما أشاد بنجاح الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، مؤكدًا أنهما تمكنتا من تكوين جماهيرية كبيرة ومسيرة ناجحة اعتمادًا على موهبتهما وحضورهما الفني.

وأشار أحمد عبد الله محمود إلى أن اسم العائلة قد يمنح صاحبه فرصة للظهور في البداية، لكنه لا يضمن النجاح أو الاستمرار، لأن الجمهور لا يدعم في النهاية سوى الفنان الموهوب القادر على تطوير نفسه وتقديم أعمال تترك أثرًا لدى المشاهدين.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة منح الفنانين الشباب فرصتهم الكاملة بعيدًا عن الأحكام المسبقة، مشددًا على أن المقارنات الدائمة قد تكون قاسية وغير عادلة، خاصة عندما يكون الآباء من أصحاب التاريخ الفني الكبير.