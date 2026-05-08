مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-5-2026 في ملاعب العالم

تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 8 مايو 2025 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى لقاء لانس ونانت في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تجمع الهلال والخلود.

لانس يصطدم بنانت في الدوري الفرنسي

يحل فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، ضيفًا على لانس في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساءً.

ويسعى نانت لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل لانس في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وفي السعودية، تتجه الأنظار إلى المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تجمع بين الهلال والخلود في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويدخل الهلال اللقاء باحثًا عن التتويج بلقب جديد يضاف إلى خزائنه، مستفيدًا من خبرات لاعبيه الكبيرة، في حين يطمح الخلود لتحقيق مفاجأة تاريخية وحصد اللقب لأول مرة.

مواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

وفي الدوري الإسباني، يلتقي ليفانتي مع أوساسونا عند الساعة العاشرة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لحصد النقاط الثلاث وتحسين ترتيبهما في جدول الليجا.

أما الدوري الإيطالي، فيشهد مواجهة تجمع تورينو وساسولو في تمام الساعة 9:45 مساءً، وسط رغبة مشتركة في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وفي ألمانيا، يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره آينتراخت فرانكفورت في مباراة قوية تنطلق الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الدوري الألماني، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المراكز الأوروبية