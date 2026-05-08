الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحلام تحيي ليلة الموسيقار طلال على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

أوركيد سامي

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام لإحياء حفل فني كبير مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعالية تحمل عنوان “ليلة الموسيقار طلال”، والتي تأتي تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل، حيث تقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله وألحانه التي شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ الموسيقى العربية.

ويأتي هذا الحفل في إطار سلسلة من الفعاليات الفنية التي تحتفي برواد الموسيقى العربية، حيث تُعد ليلة اليوم واحدة من أبرز المحطات الفنية المنتظرة، نظرًا لقيمة المحتفى به من جهة، ولحضور أحلام الفني القوي من جهة أخرى.

وخلال الأيام الماضية، حرصت أحلام على الترويج للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شاركت جمهورها صورًا من البروفات التحضيرية التي جمعتها مع المايسترو وليد فايد، مؤكدة جاهزيتها لتقديم ليلة استثنائية. وعلّقت على أحد منشوراتها قائلة إن هذه الأمسية تمثل لها حالة خاصة من الإحساس والارتباط بالموسيقى، ووصفتها بأنها رحلة داخل “نغمة تعيدها إلى اللحن الجميل”.

كما نشرت الفنانة مقاطع فيديو من كواليس الاستعدادات عبر تطبيق سناب شات، ظهرت خلالها وهي تتابع البروفات بحماس واضح، معبرة عن امتنانها الكبير للموسيقار الراحل، ومؤكدة حرصها على تقديم عرض يليق باسمه وإرثه الفني، بمرافقة الأوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد.

وفي سياق آخر، كانت أحلام قد تحدثت خلال مؤتمر صحفي سابق على هامش مشاركتها في مهرجان قرطاج، عن مشاريعها الفنية المقبلة، مشيرة إلى اقتراب انتهائها من ألبوم غنائي باللهجة المصرية، إلى جانب التحضير لأعمال أخرى تتضمن لهجات مغربية وتونسية وعراقية. كما أكدت في حديثها أن الأغنية الخليجية باتت تحظى بمكانة قوية على مستوى العالم العربي، مشيرة إلى أن العديد من الفنانين العرب أصبحوا يقدمون أعمالًا باللهجة الخليجية لما تحققه من انتشار واسع.

ويترقب جمهور دار الأوبرا المصرية هذه الليلة الموسيقية الخاصة، التي يُتوقع أن تجمع بين الأداء الحي الراقي والألحان الكلاسيكية الخالدة في أجواء احتفالية مميزة.

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

رسوم جديدة على إنستاباي؟.. اعرف حقيقة خصم الأموال من التحويلات

شريف عبدالفضيل: جماهير الأهلي تستحق التحية.. وتأخر الاستفاقة أثر على الموسم

مشجع زملكاوي: الجمهور سر قوة الفريق في الأوقات الصعبة

أمير هشام: الأهلي لن يعتذر عن عدم المشاركة في الكونفدرالية

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

