نيللي كريم تعتذر عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من غبي منه فيه

عاد فيلم “غبي منه فيه” إلى واجهة الاهتمام من جديد، بعد الكشف عن التحضير لجزء ثانٍ من العمل الذي يُعد واحدًا من أبرز الأفلام الكوميدية في السينما المصرية خلال العقدين الماضيين، وهو ما أثار حالة من الترقب والحنين لدى الجمهور الذي ارتبط بالفيلم منذ عرضه الأول عام 2004.

ويأتي المشروع الجديد وسط اهتمام جماهيري كبير، خاصة بعد تصريحات الفنان هاني رمزي التي أكد فيها بدء العمل على تطوير سيناريو الجزء الثاني، تمهيدًا لبدء التحضيرات الفعلية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة تقديم روح العمل بروح عصرية تناسب الجيل الحالي مع الحفاظ على طابعه الكوميدي المعروف.

وفيما يخص مشاركة أبطال الجزء الجديد، كشفت مصادر في تصريحات إعلامية أن الفنانة نيللي كريم اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، بسبب ارتباطها بعدد من المشاريع الفنية الأخرى خلال الفترة الحالية،

وأوضحت المصادر أن صناع الفيلم يعملون حاليًا على إعادة تشكيل فريق العمل واختيار الأبطال الجدد أو العائدين، بما يتناسب مع طبيعة الجزء الجديد، مع الإبقاء على الخط الكوميدي الذي ميّز الجزء الأول وحقق نجاحه الكبير.

ويُذكر أن الجزء الأول من فيلم “غبي منه فيه” عُرض عام 2004، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، ليصبح أحد أبرز الأعمال الكوميدية في مسيرة الفنان هاني رمزي، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمواقف الساخرة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور في ذلك الوقت.

وأخرج الفيلم المخرج رامي إمام، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، ونجح العمل في تحقيق انتشار كبير جعله حاضرًا في ذاكرة المشاهدين حتى اليوم، بفضل فكرته البسيطة وأدائه الكوميدي الذي اعتمد على المواقف اليومية الطريفة.

ومع الإعلان عن التحضير للجزء الثاني، انقسمت آراء الجمهور بين متحمس لعودة العمل مجددًا، ومتخوف من عدم قدرته على تكرار نجاح الجزء الأول، إلا أن المؤكد أن اسم “غبي منه فيه” عاد ليتصدر المشهد من جديد، في انتظار ما سيكشفه صناع الفيلم خلال الفترة المقبلة من تفاصيل جديدة حول أبطاله وموعد تصويره.