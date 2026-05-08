قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد دمـ.وي في جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية توقع 12 شهيدا
رعب في إسرائيل.. فحوصات تكشف تغيرات خطيرة في دماء أسماك القرش
انتقال فيروس هانتا عبر السعال والعطس يثير تساؤلات علمية حول طرق العدوى
وكيل ييس توروب يصل القاهرة لحسم موقفه مع الأهلي
مستقر عند 52.69 جنيها.. أكبر سعر دولار في السوق الرسمية.. اعرف بقية الأسعار في البنوك
7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور
أحمد عبد الله محمود: أبناء الفنانين يتعرضون للظلم.. فيديو
ترامب: ثلاث مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بنجاح وتنضم للحصار
شخلل علشان تعدي.. سقوط عاطل يحصل الأموال من سائقي السيارات دون وجه حق بالإسكندرية
ترامب يهدد إيران: سنسحقكم مجددا إذا لم توقعوا الاتفاق سريعا
تحقيق دولي يفضح وحدة سرية لتدريب الجواسيس داخل جامعة روسية مرموقة
سفير سابق: التيارات اليمينية تسيطر على مفاصل الدولة الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم تعتذر عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من غبي منه فيه

الفنانة نيللي كريم
الفنانة نيللي كريم
أوركيد سامي

عاد فيلم “غبي منه فيه” إلى واجهة الاهتمام من جديد، بعد الكشف عن التحضير لجزء ثانٍ من العمل الذي يُعد واحدًا من أبرز الأفلام الكوميدية في السينما المصرية خلال العقدين الماضيين، وهو ما أثار حالة من الترقب والحنين لدى الجمهور الذي ارتبط بالفيلم منذ عرضه الأول عام 2004.

ويأتي المشروع الجديد وسط اهتمام جماهيري كبير، خاصة بعد تصريحات الفنان هاني رمزي التي أكد فيها بدء العمل على تطوير سيناريو الجزء الثاني، تمهيدًا لبدء التحضيرات الفعلية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة تقديم روح العمل بروح عصرية تناسب الجيل الحالي مع الحفاظ على طابعه الكوميدي المعروف.

وفيما يخص مشاركة أبطال الجزء الجديد، كشفت مصادر في تصريحات   إعلامية أن الفنانة نيللي كريم اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، بسبب ارتباطها بعدد من المشاريع الفنية الأخرى خلال الفترة الحالية، 

وأوضحت المصادر أن صناع الفيلم يعملون حاليًا على إعادة تشكيل فريق العمل واختيار الأبطال الجدد أو العائدين، بما يتناسب مع طبيعة الجزء الجديد، مع الإبقاء على الخط الكوميدي الذي ميّز الجزء الأول وحقق نجاحه الكبير.

ويُذكر أن الجزء الأول من فيلم “غبي منه فيه” عُرض عام 2004، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، ليصبح أحد أبرز الأعمال الكوميدية في مسيرة الفنان هاني رمزي، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمواقف الساخرة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور في ذلك الوقت.

وأخرج الفيلم المخرج رامي إمام، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، ونجح العمل في تحقيق انتشار كبير جعله حاضرًا في ذاكرة المشاهدين حتى اليوم، بفضل فكرته البسيطة وأدائه الكوميدي الذي اعتمد على المواقف اليومية الطريفة.

ومع الإعلان عن التحضير للجزء الثاني، انقسمت آراء الجمهور بين متحمس لعودة العمل مجددًا، ومتخوف من عدم قدرته على تكرار نجاح الجزء الأول، إلا أن المؤكد أن اسم “غبي منه فيه” عاد ليتصدر المشهد من جديد، في انتظار ما سيكشفه صناع الفيلم خلال الفترة المقبلة من تفاصيل جديدة حول أبطاله وموعد تصويره.

نيللي كريم اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

تطبيق إنستاباي

رسوم جديدة على إنستاباي؟.. اعرف حقيقة خصم الأموال من التحويلات

ترشيحاتنا

الاهلي

شريف عبدالفضيل: جماهير الأهلي تستحق التحية.. وتأخر الاستفاقة أثر على الموسم

الزمالك

مشجع زملكاوي: الجمهور سر قوة الفريق في الأوقات الصعبة

الاهلي

أمير هشام: الأهلي لن يعتذر عن عدم المشاركة في الكونفدرالية

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد